【特朗普平台】Truth Social上架不足兩個月　兩核心高層已離職？

▲ 兩名高層都是Truth Social的核心成員，他們的離開將使特朗普試圖以Truth Social，與Twitter和Facebook進行競爭的計劃功虧一簣。（法新社）

由前美國總統特朗普（Donald Trump）成立的社交平台Truth Social在2月21日上架，至今已獲得約120萬下載量。但近日就傳出不利消息，據《路透社》報道，該平台的技術總監Josh Adams和產品總監Billy Boozer已相繼離職。

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該報道的消息人士指，這兩名高層都是Truth Social的核心成員，他們的離開將使特朗普試圖以Truth Social，與Twitter和Facebook進行競爭的計劃功虧一簣。

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自從該平台推出以來，一直都有不少爭議，包括對申請人的審核政策太嚴格、審核過程太慢使等候名單長達50萬人、一些用戶無法登陸該平台等情況，結果引起用戶不滿，令該App下載量出現急劇下降。

特朗普只曾發過一次帖文

《路透社》指出，現時無法確定Josh Adams和Billy Boozer離職後，是否仍在以不同的身份為Truth Social工作。現階段也不清楚，特朗普對該企業的具體參與情況。事實上，自Truth Social去年推出測試版以來，特朗普只曾於2月14日在該平台上發過一次帖文。

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責任編輯：陳卓賢