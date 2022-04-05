【馬斯克點石成金？】獲入股9.2% Twitter大升27.12% 2.65億成交量創IPO以來新高

世界首富點石成金！據外電引述美國證券交易委員會（SEC）文件顯示，特斯拉（Tesla，美：TSLA）行政總裁馬斯克（Elon Musk）持有社交平台Twitter （美：TWTR）約9.2%的被動股權，成為最大單一股東。消息一升帶動Twitter暴力拉升，周一（4月4日）收市大升27.12%，報49.97美元，成交量及成交額更達2.65億股及131.03億美元，為IPO上市以來的單日新高。

Twitter是馬斯克最喜愛的社交平台，擁8,029.5萬位跟隨者，他在Twitter上的一舉一動都引全世界注意，更曾多次在平台發帖引起SEC關注。如有趣的是，在持股消息傳出後，馬斯克Twitter發出了一貼內容為「Oh hi lol」的貼文，引人假想。

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網民也紛紛在這則貼文下回應，如感謝他幫助拯救「西方文明」，又或哀求他不要搞砸推特（「don’t screw with Twitter.」）

馬斯克近月曾在Twitter回應粉絲提問，表示 他正在 認真考慮 創建自己的社交媒體平台，令他是次入股 Twitter更令人驚喜。

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責任編輯：黃銳