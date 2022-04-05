小摩CEO警告 :聯儲局加息次數或超乎預期

摩根大通的CEO（Jamie Dimon）周一（4月4日）發表致股東的信，直指今年聯儲局加息的次數或「超乎預期」，並警告未來美國經濟和市場發將出現嚴重動盪。

戴蒙認為，聯儲局前年為應對新冠肺炎時推出的寬鬆貨幣政策，及刺激措施可能太多，且持續時間太長，並警告稱，聯儲局加息的次數或可能遠高於市場預期，加息步伐加快，將引起市場恐慌和動蕩。3月FOMC會議的點陣圖預期，聯儲局年內會加息7次，每次0.25厘。

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戴蒙也表示，通貨膨脹加劇，俄烏衝突以及西方國家對俄羅斯的製裁，將為聯儲局帶來各種挑戰，及減緩全球經濟增長。

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責任編輯：黃銳