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【電動車新勢力？】吉利旗下「北極星」 與美國租車公司赫兹達成協議 供貨6.5萬輛電動車

股樓投資 12:49 2022/04/04

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吉利（00175）旗下獨立的電動車品牌「北極星」（Polestar），周一（4月5日）宣布與美國租車公司赫兹租車（HTZ） 達成採購協議，將提貨6.5萬輛電動車Polestar 2s

赫茲將於今年春天，通過其在歐洲的網絡開始提供全電動車 Polestar 2s租車服務，並在2022年底之前在北美和澳大利亞實行。北極星首席執行官表示，這筆交易將令更多人認識及駕駛到北極星的電動車。北極星於去年售出了29,000輛汽車。該公司預計到2025年底，其銷售速度將達到每年290,000輛。

【青姐話】港股表面放鬆 實質殺機重重

北極星為吉利集團與沃爾沃共同創立的電動汽車品牌，於2017年成立，總部設立在瑞典，生產基地則位於中國成都和台州。該公司計劃在第二季度末，通過與特殊目的收購公司（SPAC）Gores Guggenheim（GGPI）合併上市，而採購消息也帶動GGPI股價大升近13%。

【國泰 293】4月1日起取消英美等9國禁飛令 國泰航空股價曾創近兩年高【見下頁

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編輯：黃銳

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吉利汽車（00175） 特殊目的收購公司（SPAC） 汽車 北極 採購 美國
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