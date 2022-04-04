【虛擬經濟】英國宣布「鑄造」 NFT 打造全球加密資產中心
據《CNBC》報道，英國政府週一（4月5日）宣布計劃鑄造其非同質化代幣（NFT），並計劃把英國打造成加密資產中心。
英國財政大臣 Rishi Sunak，已要求英國皇家鑄幣廠（國有鑄幣機構）在今年夏天之前創建和發行NFT。John Glen表示，更多細節將盡快公布。
據財政部經濟秘書和城市部長John Glen指，英國將採取一系列措施，使數字資產受到更多監管審查，同時更多鑄造NFT細節將盡快公布。
據《CNBC》報道，措施將包括把某些穩定幣納入英國支付框架，以便穩定幣發行人和服務提供商能夠在英國運營和發展；檢查去中心化金融（DeFi）的稅收待遇，這使用戶能夠從中賺取利息；建立一個加密資產合作小組，由經濟部長將建立並主持，召集來自監管機構和行業的關鍵人物，就加密資產行業面臨的問題向政府提供建議。
穩定幣是一種加密資產，通常與美元等法定貨幣掛鉤，旨在保持穩定的價值。
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責任編輯：黃銳