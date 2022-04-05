【反擊？】傳蔚来考慮做手機 董事長：做手機為對抗Apple

近日內地電動車生產商蔚来（09866）董事長李斌回應蔚來造手機的傳聞，直指蔚來做手機仍處於調研階段，而做手機的原因，是因蔚來用戶反饋，需求一部和汽車能夠更好進行連接的手機。據內媒報道，蔚來生產手機的目的，其實為了對抗美國蘋果公司。

據指，「電動星球News」微信公眾號，發布了一組董事長李斌，在蔚來核心用戶群體內的聊天記錄，他稱：「手機現在是蔚來用戶最重要連接車的設備，不造手機相當於家裡的鑰匙不在自己手中。以蔚來用戶為例，50%以上都是用蘋果手機，但蘋果對汽車行業很封閉，到現在都不開放接口，搞得蔚來很被動。想想2025年，蘋果車出來了，我們的六成甚至更多的用戶都是用蘋果手機，我們一點兒防禦都沒有。今天還不做點兒準備，到時不好辦。蔚來很清楚，做手機相對簡單，但要做好的手機卻很有挑戰。」李斌在言談中，認為一旦蘋果公司成功生產電動車，那麼其與手機之間的生態圈，將威脅蔚来。

蘋果一直都有生產電動車的傳聞，近日更有報道指，蘋果正加速開發全自駕電動車Apple Car，目標在2025年問世。其晶片由Apple Silicon團隊設計，將能處理自駕的大量AI運算需求，並正開發新的電池技術。而另一車企，吉利汽車早前也宣布成立手機公司，湖北星紀時代科技有限公司。

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責任編輯：黃銳