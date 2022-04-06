Twitter（TWTR.US）獲馬斯克入股加持 短炒仍有水位嗎？

焦點股份買賣策略！（全日不斷更新）新增「Twitter短炒完未？」（見下文）。其他包括：美國加速收水、美股怎自保？、內地抗疫股暴升、短炒三揀一、阿里巴巴 （09988） 、比亞迪 （01211） 、吉利汽車 （00175） 、中海油 （00883） 、九倉置業 （01997） 、新地 （00016） 、新世界發展 （00017） 、長實 （01113） 、長江基建 （01038） 、港華智慧能源 （01083） 、中華煤氣 （00003） 、中海外 （00688） 、潤地 （01109） 、中海物業 （02669） 、碧服 （06098） 、藥明生物 （02269） 、海螺水泥 （00914） 、中國建材 （03323） 、換特首對港股影響多大？、北水歸位港股見真章？

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一按即睇：（全日不斷更新）

Twitter（TWTR.US）股價上日收市逆市升逾2%，盤前價跌近2%。曾揚言Twitter（TWTR.US）平台不夠自由要開設另一個平台的馬斯克，周一開市前突然披露持有Twitter（美：TWTR）9.2%被動股權，一躍成為Twitter單一最大股東。股價迅速被炒上。兩日升幅合計達近30%。現價在衝入得唔得？獨立股評人唐牛為你分析想入場要怎部署，立即點擊收看/收聽。→【即睇策略分析】（內附短片＋文字）