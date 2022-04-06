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Twitter（TWTR.US）獲馬斯克入股加持 短炒仍有水位嗎？

股市 19:44 2022/04/06

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焦點股份買賣策略！（全日不斷更新）新增「Twitter短炒完未？」（見下文）。其他包括：美國加速收水、美股怎自保？內地抗疫股暴升、短炒三揀一阿里巴巴 （09988）比亞迪 （01211）吉利汽車 （00175）中海油 （00883）九倉置業 （01997）新地 （00016）新世界發展 （00017）長實 （01113）長江基建 （01038）港華智慧能源 （01083）中華煤氣 （00003）中海外 （00688）潤地 （01109）中海物業 （02669）碧服 （06098）藥明生物 （02269）海螺水泥 （00914）中國建材 （03323） 換特首對港股影響多大？北水歸位港股見真章？

*港股第二季料回暖  速睇選股策略！重溫《開市追揸沽》譚智樂推介五大板塊、11隻精選港股*→【按此-附time code】

一按即睇：（全日不斷更新

Twitter（TWTR.US）股價上日收市逆市升逾2%，盤前價跌近2%。曾揚言Twitter（TWTR.US）平台不夠自由要開設另一個平台的馬斯克，周一開市前突然披露持有Twitter（美：TWTR）9.2%被動股權，一躍成為Twitter單一最大股東。股價迅速被炒上。兩日升幅合計達近30%。現價在衝入得唔得？獨立股評人唐牛為你分析想入場要怎部署，立即點擊收看/收聽。→【即睇策略分析】（內附短片＋文字）

欄名 : 3分鐘睇股

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