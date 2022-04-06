Amazon（AMZN.US）拆股炒作攻略 無貨如何部署入場？

焦點股份買賣策略！（全日不斷更新）新增「Amazon（AMZN.US）拆股炒作攻略」（見下文）。其他包括：Twitter（TWTR.US）、美國加速收水、美股怎自保？、內地抗疫股暴升、短炒三揀一、阿里巴巴 （09988） 、比亞迪 （01211） 、吉利汽車 （00175） 、中海油 （00883） 、九倉置業 （01997） 、新地 （00016） 、新世界發展 （00017） 、長實 （01113） 、長江基建 （01038） 、港華智慧能源 （01083） 、中華煤氣 （00003） 、中海外 （00688） 、潤地 （01109） 、中海物業 （02669） 、碧服 （06098） 、藥明生物 （02269） 、海螺水泥 （00914） 、中國建材 （03323） 、換特首對港股影響多大？、北水歸位港股見真章？

*港股第二季料回暖 速睇選股策略！重溫《開市追揸沽》譚智樂推介五大板塊、11隻精選港股*→【按此-附time code】

一按即睇：（全日不斷更新）

亞馬遜Amazon（AMZN.US）於3月上旬宣布拆股，公司股票1股拆20股，並回購100億美元股份。股價當日曾經炒上2%收市。通常美股大股宣布拆股，往往都能炒上。究竟投資者在操作亞馬遜拆股上可以如何部署？獨立股評人唐牛教你無貨睇咩價位部署入場，立即點擊收看/收聽。→【即睇策略分析】（內附短片＋文字）