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Amazon（AMZN.US）拆股炒作攻略 無貨如何部署入場？

股市 20:22 2022/04/06

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焦點股份買賣策略！（全日不斷更新）新增「Amazon（AMZN.US）拆股炒作攻略」（見下文）。其他包括：Twitter（TWTR.US）、美國加速收水、美股怎自保？內地抗疫股暴升、短炒三揀一阿里巴巴 （09988）比亞迪 （01211）吉利汽車 （00175）中海油 （00883）九倉置業 （01997）新地 （00016）新世界發展 （00017）長實 （01113）長江基建 （01038）港華智慧能源 （01083）中華煤氣 （00003）中海外 （00688）潤地 （01109）中海物業 （02669）碧服 （06098）藥明生物 （02269）海螺水泥 （00914）中國建材 （03323） 換特首對港股影響多大？北水歸位港股見真章？

*港股第二季料回暖  速睇選股策略！重溫《開市追揸沽》譚智樂推介五大板塊、11隻精選港股*→【按此-附time code】

一按即睇：（全日不斷更新

亞馬遜Amazon（AMZN.US）於3月上旬宣布拆股，公司股票1股拆20股，並回購100億美元股份。股價當日曾經炒上2%收市。通常美股大股宣布拆股，往往都能炒上。究竟投資者在操作亞馬遜拆股上可以如何部署？獨立股評人唐牛教你無貨睇咩價位部署入場，立即點擊收看/收聽。→【即睇策略分析】（內附短片＋文字）

欄名 : 3分鐘睇股

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