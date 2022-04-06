買比亞迪（01211）慘遭割韮菜 睇實呢個價位「走鬼」

焦點股份買賣策略！（全日不斷更新）新增「比亞迪1211短炒睇實呢個價位走鬼」（見下文）。其他包括：內地抗疫股暴升、短炒三揀一、阿里巴巴 （09988） 、中海油 （00883） 、九倉置業 （01997） 、新地 （00016） 、新世界發展 （00017） 、長實 （01113） 、中海外 （00688） 、潤地 （01109） 、中海物業 （02669） 、碧服 （06098） 、換特首對港股影響多大？

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比亞迪 （01211） 股價今早再破頂後回吐，一度跌逾3%，低見234.8元，午後跌幅收窄至1%。比亞迪上星期公佈有機會拆股後股價抽升。周一炒上破頂，創月內高位，收市升超過8%，以近全日最高位收市。有投資者高價買入後被割韭菜，應該如何部署？獨立股評人唐牛為你分析短炒要在哪個價位「走鬼」，立即點擊收看/收聽。→【即睇策略分析】（內附短片＋文字）