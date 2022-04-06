  • 23°C
香港時間 : 2022406日 (三) 18:16
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

北水歸位港股見真章？兩大因素「彈出彈入」、只有1類港股較樂觀

股市 17:15 2022/04/06

分享：

焦點股份買賣策略！（全日不斷更新）新增「北水歸位港股見真章？」（見下文）。其他包括：內地抗疫股暴升、短炒三揀一阿里巴巴 （09988）比亞迪 （01211）吉利汽車 （00175）中海油 （00883）九倉置業 （01997）新地 （00016）新世界發展 （00017）長實 （01113）中海外 （00688）潤地 （01109）中海物業 （02669）碧服 （06098）藥明生物 （02269）換特首對港股影響多大？

*港股第二季料回暖  速睇選股策略！重溫《開市追揸沽》譚智樂推介五大板塊、11隻精選港股*→【按此-附time code】

一按即睇：（全日不斷更新

北水今日歸位，港股半日低開低走，美國聯儲局有鴿派官員放鷹，道指隔晚收市跌280點，恒指今早先承接美股跌勢低開282點，早段一度跌逾400點，下試22000點關口，半日跌320點，收市跌幅擴大，恒指全日收報22080點，跌421點。北水歸位港股見真章？獨立股評人唐牛分析指兩大因素「彈出彈入」拖累港股，只有一類港股較樂觀，立即點擊收看/收聽。→【即睇策略分析】（內附短片＋文字）

欄名 : 3分鐘睇股

相關文章

【開市追揸沽】中概股陰霾即將消除？疫後復甦股有邊啲（附time code）
2022/04/04
【開市追揸沽】中概股陰霾即將消除？疫後復甦股有邊啲（附time code）
【ET財智Talk】美國加息或提速　應否趁低息轉按？ 經絡曹德明分析樓市最新形勢（立即收看）
2022/04/04
【ET財智Talk】美國加息或提速　應否趁低息轉按？ 經絡曹德明分析樓市最新形勢（立即收看）
【ET開市直擊】中概股冷鋒襲港股？教你精明揀銀行股（附time code）
2022/04/01
【ET開市直擊】中概股冷鋒襲港股？教你精明揀銀行股（附time code）

你可能感興趣

【開市追揸沽】中概股陰霾即將消除？疫後復甦股有邊啲（附time code）
10:56 2022/04/04
【開市追揸沽】中概股陰霾即將消除？疫後復甦股有邊啲（附time code）
【ET財智Talk】美國加息或提速　應否趁低息轉按？ 經絡曹德明分析樓市最新形勢（立即收看）
19:50 2022/04/04
【ET財智Talk】美國加息或提速　應否趁低息轉按？ 經絡曹德明分析樓市最新形勢（立即收看）
【ET開市直擊】中概股冷鋒襲港股？教你精明揀銀行股（附time code）
10:34 2022/04/01
【ET開市直擊】中概股冷鋒襲港股？教你精明揀銀行股（附time code）

最新專欄文章 更多

美國加息｜加息周期開始 拆息升至哪個水平對供樓成本有影響？
今日
美國加息｜加息周期開始 拆息升至哪個水平對供樓成本有影響？
中國白銀（00815）盈轉虧 青姐同你分析後市前景
今日
中國白銀（00815）盈轉虧 青姐同你分析後市前景
買港股策略：第二季執倉必睇：5大必有板塊、11隻股份推介
2022/04/05
買港股策略：第二季執倉必睇：5大必有板塊、11隻股份推介
美股第二季走勢預測：短期難再一枝獨秀破頂？
2022/04/01
美股第二季走勢預測：短期難再一枝獨秀破頂？
中銀香港2388有條件再試高破頂？追入策略話你知
2022/04/01
中銀香港2388有條件再試高破頂？追入策略話你知
電動車 汽車股 比亞迪股份（01211） 長實集團（01113） 新世界發展（00017） 領展房產基金（00823） 希慎興業（00014） 新鴻基地產（00016） 九龍倉置業（01997） 石油石化股
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【熔斷機制】國泰航空曼徹斯特航班觸發熔斷禁著陸7日　料不影響航班安排
【熔斷機制】國泰航空曼徹斯特航班觸發熔斷禁著陸7日　料不影響航班安排
【美股期貨】聯儲局會議紀要公布前　道指期貨偏軟跌23點（不斷更新）
【美股期貨】聯儲局會議紀要公布前　道指期貨偏軟跌23點（不斷更新）
【Twitter】馬斯克入股後獲任命為Twitter董事、改稱為「主動投資者」　Twitter次日乏力僅升2%
【Twitter】馬斯克入股後獲任命為Twitter董事、改稱為「主動投資者」　Twitter次日乏力僅升2%
買港股策略：第二季執倉必睇：5大必有板塊、11隻股份推介
買港股策略：第二季執倉必睇：5大必有板塊、11隻股份推介
【港股北水+夜期】北水淨吸6億　中海油中海外共吸21億（不斷更新）
【港股北水+夜期】北水淨吸6億　中海油中海外共吸21億（不斷更新）
【港股ADR】阿里美股低港4.4%　騰訊ADR低2.3%（不斷更新）
【港股ADR】阿里美股低港4.4%　騰訊ADR低2.3%（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款