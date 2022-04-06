北水歸位港股見真章？兩大因素「彈出彈入」、只有1類港股較樂觀

焦點股份買賣策略！（全日不斷更新）新增「北水歸位港股見真章？」（見下文）。其他包括：內地抗疫股暴升、短炒三揀一、阿里巴巴 （09988） 、比亞迪 （01211） 、吉利汽車 （00175） 、中海油 （00883） 、九倉置業 （01997） 、新地 （00016） 、新世界發展 （00017） 、長實 （01113） 、中海外 （00688） 、潤地 （01109） 、中海物業 （02669） 、碧服 （06098） 、藥明生物 （02269） 、換特首對港股影響多大？

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北水今日歸位，港股半日低開低走，美國聯儲局有鴿派官員放鷹，道指隔晚收市跌280點，恒指今早先承接美股跌勢低開282點，早段一度跌逾400點，下試22000點關口，半日跌320點，收市跌幅擴大，恒指全日收報22080點，跌421點。北水歸位港股見真章？獨立股評人唐牛分析指兩大因素「彈出彈入」拖累港股，只有一類港股較樂觀，立即點擊收看/收聽。→【即睇策略分析】（內附短片＋文字）