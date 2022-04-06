【ET開市直擊】特首選舉對港股有冇影響 內地抗疫股炒上有得追？（附time code）

港股今日北水回歸，港股周一在北水缺席下收升462點，恒指收報22502點，重上22500點水平。特首選舉提名期今周展開，林鄭月娥宣布不尋求連任，盛傳現任政務司司長李家超將辭職參選，特首選舉對港股有何影響及啟示？內地首次單日增兩萬宗新冠肺炎本土確診個案，內地疫情擴大，抗疫股、醫藥股炒上，今日北水歸位仲有得追？獨立股評人唐牛今早9時於《開市追揸沽》為你解市拆局。

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00：41 - 港股今日焦點速覽

01：12 - 美股外圍市況速覽+港股ADR表現

02：30 - 亞太股市早段市況速報

02：57 - 美國聯儲局鴿派理事指「迅速」縮表解讀 美股要減倉＋「動態trading」？

05：03 - 歐盟對俄羅斯展開新一輪制裁 商品價格繼續彈上

05：22 - 美股繼續炒上落 揀龍頭Apple（AAPL.US）、Alphabet（GOOG.US）

05：53 - 獲Tesla（TSLA.US）創辦人馬斯克入股加持 Twitter（TWTR.US）可追入短炒？

09：16 - 港股上日市況速覽+北水盤路

09：55 - 恒指周一「無人駕駛」只是假突破？

11：10 - 北水歸位見真章 中概股「彈出彈入」、傳統高息股較樂觀

12：07 - 俄烏局勢「彈出彈入」、美國加息未明 港股第二季繼續波動

12：53 - 林鄭月娥宣布不連任 特首選舉對港股影響多大？

13：26 - 新冠疫情回落＋消費券 港股有炒上空間及憧憬

14：30 - 內地抗疫股炒上可繼續追？短炒揀歌禮製藥 （01672） 定開拓藥業 （09939）

16：50 - 內房股、物管股周一炒上 高危股已停牌、內房危機已消除？

18：20 - 炒內房睇實業績、公告 揀中海外 （00688） 、潤地 （01109）

18：41 - 物管股揀國企、央企 中海物業 （02669） 、碧服 （06098） 點揀？

19：40 - ET個股推介：九倉置業 （01997）

21：15 - 港股開市前市況速報

24：30 - 觀眾問股：抗疫股歌禮製藥 （01762） 、石藥 （01093） 揀邊隻？

26：18 - 觀眾問股：阿里巴巴 （09988） 現價可入嗎？

27：50 - 觀眾問股：中海油 （00883） 9.12元買入上望多少？

30：52 - 觀眾問股：海螺水泥 （00914） $41.5有貨上望幾多？ 揀中國建材 （03323） 更好？

32：01 - 第二季水泥股值得繼續睇好？

32：18 - 觀眾問股：藥明生物 （02269） 90元有貨現價可加注？

33：28 - 港股開市初段市況速報

34：24 - 觀眾問股：Apple（AAPL.US）、NVIDIA（NVDA.US）要減倉？

35：44 - 觀眾問股：Amazon（AMZN.US）拆股前買入？ 無貨睇咩價位買？

37：05 - Alphabet（GOOG.US）拆股短炒怎操作？

38：04 - 觀眾問股：比亞迪 （01211） 高位買入幾手被割韮菜 還能見家鄉嗎？應否繼續持有？

39：58 - 觀眾問股：本地地產股揀邊隻？九倉置業 （01997） 、新地 （00016） ？

41：35 - 觀眾問股：小米 （01810） 點睇？

42：23 - 觀眾問股：中芯國際 （00981） 後市點走？芯片股揀美股？炒中美關係緩和？

43：39 - 觀眾問股：中華煤氣 （00003） 已死？買入價13元、收過紅股要全走？

46：07 - 觀眾問股：東方海外 （00316） 甚麼價位可入？上望及止蝕？

47：26 - 觀眾問股：媽媽「擺烏龍」10萬元想買長江基建 （01038） 但買錯港華智慧能源 （01083） ？收息股揀中移動 （00941） 更好？

50：00 - 觀眾問股：吉利汽車 （00175） 點睇？當發一場夢不宜再搞？

51：43 - 觀眾問股：中國有贊 （08083） 0.184元買入短炒可繼續揸嗎？

52：33 - 消息股：開拓藥業 （09939） 、君實生物 （01877）

53：30 - 港股開市初段市況速報

53：42 - 財經日誌提提你

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