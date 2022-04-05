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【KitKat】原材料漲價　日本KitKat加價減量

商業 11:00 2022/04/05

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日本雀巢表示將更改多款KitKat朱古力的定價及容量，以應對原材料成本上升壓力。（資料圖片）

日本雀巢表示，將會更改2款KitKat朱古力的定價，當中「KitKat Mini 12條裝」從324日圓（約HK$20.7）改為356日圓（約HK$22.7），另一款「KitKat雜錦裝 146克」版本則從378日圓（約HK$24.1）增至416日圓（約HK$26.6），新售價將在7月1日生效。

【疫市營商】IKEA推NFT？　贏取可獲實物　滿10個NFT送30張熱狗券

除了加價外，尚有10款產品的容量會自6月15日起調整，包括「KitKat Mini 14條裝」會改為13條、「KitKat Mini 大人的甜味」系列從13條裝改為12條裝。

2年來反覆變化 冀保消費者滿足感

日本雀巢稱受到可可豆、砂糖、小麥等輸入原材料價格及日圓兌換價影響，企業已努力盡量降低成本，惟不足應付當前變化。資料顯示2020年9月日本雀巢亦曾更新9款產品，當中「KitKat Mini」宣稱減糖10%，但消費者發現售價不變，而且每條少了2克及外形縮短。但到21年9月時，曾再每條增量但減少每包總數，表示「調查後發現，能提升顧客每條食用的滿足感」。

【汽車價格】俄烏衝突影響　全球汽車面臨價格上漲、產量減少

責任編輯：王浩賢

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