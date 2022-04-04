【室內設計】夫婦僅用18.4萬「輕裝修」 打造337呎輕奢風家居

「輕裝修」到底有多輕？今次介紹一所簡約而奢華的家居，該單位是2020年落成的私人屋苑，位於將軍澳的日出康城 LP6 中層單位，實用面積為約337呎，間隔為一房一廳一廁加開放式廚房，由一對80後夫婦結婚後購入物業自住。夫妻倆置業後為了精省預算，因而決定採用「輕裝修」，全屋沒有任何格局改動，而是透過運用顏色配搭、家具及板材裝修，最終僅花費約18.4萬元。

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全屋色調運用淺棕色、淺灰色及米白色為主，以法式元素如木櫃裝飾及花紋點綴。雖然「輕裝修」的定義是旨在保留屋內的原始面貌，以簡易的裝修工程來設計，不為單位進行重大的變動，但簡化單位設計，並不等於住在交樓標準配置、未經改動的「清水房」，「輕裝修」仍然可打造屬於個人的設計風格。正如此單位一樣，設計師將業主喜愛的輕奢風融入設計。而此單位方面，整個單位都沒有涉及任何裝修工程，主要全屋以家具設計。

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甫入客廳，客廳的特色牆為一大焦點，客廳的特色牆及隱藏門部份只是以傢俬板材修飾，電視後方的特色牆板材為白色雲石花紋，正正呼應了對面的以灰金色雲石花紋點綴的房間隱藏門，旁邊採用不同的素材，例如運用了金色條飾及鏡面裝飾牆身，兩者般為簡單的裝飾材料，安裝簡單，而且兩者反光的特性不但拓闊了客廳在視覺上的空間，同時能增加採光。客廳亦善用了幾何燈飾，燈飾的線條突出，簡約間滲透著高級的感覺。

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浴室及睡房改動為隱藏門，浴室內部則維持原裝，沒有任何裝修，而睡房則造了一列大衣櫃，有足夠的空間供屋主擺放衣物及雜物，畫龍點睛之處在於灰色衣櫃板面的法式牆面線框，是房間簡約而華麗的靈魂所在。立體的櫃面充分展現細節，在視覺上還能拉高樓底，有助營造開闊的空間。設計師在近窗位置擺放了一張雙人床，床的後方騰出與床頭吊櫃闊度相約的空間，變成床頭櫃，讓屋主擺放小型裝飾品及日用品。而床後牆身的位置一貫房間外部的環保，採用雲石花紋作裝飾。因為房間以冷色調為主，床邊的窗簾採用具遮光功能的彩藍色窗簾，令房間的整體風格協調。

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設計師指業主要求裝修簡潔、收納空間大，因此「輕裝修」非常適合業主，「輕裝修」能把等待入伙時間大大縮減，待裝修約1至2星期後已可入住，非常適合業主和工作繁忙的香港人。加上該單位是2020年落成的，新盤單位經已提供基本配置，如木地板、開放式廚房的廚櫃以及批盪等。最後設計師表示，雖然裝修設計和色彩搭配都非常簡單，但符合業主的要求，因此對「輕裝修」後的設計效果十分滿意。

具體費用： 由於裝修過程中沒有任何工程，因此僅涉及清拆及傢俬費用。 清拆費用：8,000元 傢俬費用：176,000元 全裝修合計：184,000元

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責任編輯：龍紀瑩