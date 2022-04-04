【加密貨幣】阿根廷陷貨幣危機 大量企業選擇以加密貨幣支薪

根據外媒報導，阿根廷經濟再次進入崩潰期，國內陷入嚴重的貨幣危機，政府忙著與國際貨幣基金協商，而民間企業方面，亦選擇了加密貨幣作為救命稻草。

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隨著阿根廷外匯見底，外匯的管制越來越嚴格，貨幣亦在超高通貨膨脹下變得一文不值。據薪資發放公司 Deel 統計，阿根廷勞工願意領加密貨幣的意願全球最高，法律也允許企業以加密貨幣支付 20% 薪資。據加密貨幣交易平台 Buenbit 統計，過去一年來，企業以加密貨幣支薪暴增 340%，許多企業都偷偷超過 20% 支薪比例上限，加密貨幣支薪等同無形加薪，緩和勞工在嚴重通膨下的困境。

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有專家分析指，在外匯管制下，若是企業支付員工 1,000 美元薪資，員工只能以官方匯率領出 10.9 萬披索，但若企業以加密貨幣支付同等金額，員工在黑市交易，可得到 20 萬披索，等於加薪 83%。目前阿根廷正與國際貨幣基金商談450億美元債務協商，當中一部分條件就是打擊加密貨幣防堵洗錢、金融非正式化與金融去中介化。

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記者：鄭日棱