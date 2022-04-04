  • 20°C
香港時間 : 2022404日 (一) 20:40
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【加密貨幣】阿根廷陷貨幣危機 大量企業選擇以加密貨幣支薪

理財智慧 20:20 2022/04/04

分享：

根據外媒報導，阿根廷經濟再次進入崩潰期，國內陷入嚴重的貨幣危機，政府忙著與國際貨幣基金協商，而民間企業方面，亦選擇了加密貨幣作為救命稻草。

【會計制度】政府計劃10月推行新會計專業規管制度 以加強行政效率及專業質素【下一頁

【青姐話】港股表面放鬆 實質殺機重重

隨著阿根廷外匯見底，外匯的管制越來越嚴格，貨幣亦在超高通貨膨脹下變得一文不值。據薪資發放公司 Deel 統計，阿根廷勞工願意領加密貨幣的意願全球最高，法律也允許企業以加密貨幣支付 20% 薪資。據加密貨幣交易平台 Buenbit 統計，過去一年來，企業以加密貨幣支薪暴增 340%，許多企業都偷偷超過 20% 支薪比例上限，加密貨幣支薪等同無形加薪，緩和勞工在嚴重通膨下的困境。

【溫股知新】再次審視宏觀因素 優質股同你

有專家分析指，在外匯管制下，若是企業支付員工 1,000 美元薪資，員工只能以官方匯率領出 10.9 萬披索，但若企業以加密貨幣支付同等金額，員工在黑市交易，可得到 20 萬披索，等於加薪 83%。目前阿根廷正與國際貨幣基金商談450億美元債務協商，當中一部分條件就是打擊加密貨幣防堵洗錢、金融非正式化與金融去中介化。

【消費券2022】麥當勞推出三款全消費券套餐優惠券 最平低至25元可享超值套餐【下一頁

    點擊圖片放大
    +9
    +8

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：鄭日棱

開啟hket App，閱讀全文
經濟 虛擬貨幣 阿根廷

上一篇文章

【青姐話】港股表面放鬆 實質殺機重重

下一篇文章

【美股焦點】Elon Musk持9.2%被動股權 Twitter盤前大漲24%
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【AAPL】郭明錤：蘋果最早或於2025年推可折疊產品
【AAPL】郭明錤：蘋果最早或於2025年推可折疊產品
上月遭人壓價　業主堅持不賣　終等到有買家出合理價　麗城花園海景三房860萬沽
上月遭人壓價　業主堅持不賣　終等到有買家出合理價　麗城花園海景三房860萬沽
【有相睇】北角尚譽193呎納米樓　5年貶值近70萬
【有相睇】北角尚譽193呎納米樓　5年貶值近70萬
【帶你睇盤】德福花園極高層連裝修　即買即可入住　兩房首期67萬
【帶你睇盤】德福花園極高層連裝修　即買即可入住　兩房首期67萬
錦上路站新盤命名柏瓏I　發展商率先透露定價策略
錦上路站新盤命名柏瓏I　發展商率先透露定價策略
洪水橋柏雨花園兩房連車位463萬沽　上手業主2008年以60萬買入
洪水橋柏雨花園兩房連車位463萬沽　上手業主2008年以60萬買入
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款