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【美股焦點】Elon Musk持9.2%被動股權 Twitter盤前大漲24%

股樓投資 20:00 2022/04/04

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據外電引述美國證券交易委員會（SEC）文件顯示，特斯拉（Tesla，美：TSLA）行政總裁馬斯克（Elon Musk）持有社交平台Twitter （美：TWTR）約9.2%的被動股權，帶動Twitter盤前升近24%。

同場加映：【青姐話】港股表面放鬆 實質殺機重重

監管文件顯示，Elon Musk持有即約9.2%Twitter的被動股權，涉7348.69萬股股。據Twitter上周五（1日）的收盤價，該股份價值28.9億美元（約226.43億港元）。消息帶動Twitter股價在盤前交易中大漲24.14%，報48.80美元。

Elon Musk上月曾質疑Twitter不遵守言論自由的原則，並表示正在考慮建立一個新的社交媒體平台。

【大行報告】對港股審慎樂觀 最看好3類板塊 瑞銀列出8隻愛股最新目標價 【下一頁

 

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責任編輯：黃苑筠

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