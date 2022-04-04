【新加坡疫情】月中重開夜店場所 將檢討疫苗護照

新加坡新冠肺炎疫情有所緩和，當地政府進一步放寬社交限制。政府周一（4日）發表聲明，宣布本月19日起重開夜生活場所，顧客需完全接種新冠疫苗，進入有跳舞場地的場所時，需持有24小時內的快速測試陰性結果。衛生部長王乙康表示，將檢討其餘防疫限制，包括考慮取消疫苗護照SafeEntry及TraceTogether程式。

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貿易及工業部 (MTI) 與內政部周一宣布，本月19日重開所有夜生活場所，顧客需完全接種疫苗，其中進入舞廳及夜店等跳舞場所的客人，需持有24小時有效的快速測試、或PCR檢測陰性證明。

政府亦要求可容納超過1,000人的夜店場所，只准容納人數上限75%、每組顧客人數不得多於10人，所有人士在室內必須佩戴口罩；除下口罩時，需與他人保持最少1米社交距離。

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衛生部長王乙康同日在議會表示，當局將檢討其餘防疫措施，包括考慮放寬食肆社交距離。他亦指未接種新冠疫苗的民眾，重症風險較高，為避免加重醫療負擔，當地仍需要實施「疫苗分隔措施」（VDS）。直至醫療系統穩定時，政府將檢討是否放寬或取消VDS，考慮取消疫苗通行證SafeEntry。

王乙康續指，衛生部已不再強制利用TraceTogether程式追縱密切接觸者，但部份高危場所的相關部門仍會使用。他再次呼籲未接種新冠疫苗的民眾盡快打針，認為放寬防疫措施後，未打針民眾有責任預防感染，避免帶來醫療負擔。

新加坡至今有約3.5%成年人未完成接種疫苗，未接種人士佔入院重症及死亡個案5分之1。

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責任編輯：郭麗明