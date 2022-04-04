【1萬元消費券】華懋集團推300萬元獎賞　於旗下商場及中環街市消費滿100元　可獲300元現金券優惠

新一輪電子消費券將於周四派發，華懋集團旗下商場及營運的中環街市，繼早前投放300萬元推出100%回贈優惠，今次再度加碼，將推出高達300%的回贈優惠。

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由政府發放消費券當日起，凡於集團旗下7間商場及中環街市，以4款指定儲值支付工具，包括：支付寶香港、八達通、Tap＆Go 「拍住賞」及 WeChat Pay 香港，消費滿100元，即可獲贈一套三張100元現金券，總值300元，享高達300%回贈優惠！每張收據最多可換領兩套現金券，換完即止。

現金券適用於華懋集團旗下7間商場及中環街市指定之參與商戶，消費滿200元，即可使用100元現金券乙張，不可累積使用。

華懋集團旗下商場包括： 如心廣場

翩滙坊

好運中心

希爾頓中心

粉嶺名都商場

上水名都商場

巴黎倫敦紐約戲院購物中心

另外，繼早前華懋集團旗下商場於3月初推出抗疫保健包，如心廣場再度加推多款防疫及保健良品予NINA CLUB會員換領，包括：快速抗原測試套裝、四季養生茶館手工養生茶包、好棧保健湯水湯包及Tempo 抗菌倍護迷你濕紙巾。

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中環街市亦限時推出連串抗疫好物讓會員以積分換領，包括：MaskOn 口罩、Sleepro消毒防霉噴霧、SoCOCO滋潤飲品、漁民辦館的防疫湯包、叮叮辦館台灣養生茶、如心蝴蝶酥及現金禮券等。

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