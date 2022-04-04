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【電子消費券2022】太古地產夥八達通推500萬消費券獎賞　太古城中心門檻最低

Hot Talk 19:05 2022/04/04

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【電子消費券2022】太古地產夥八達通推500萬消費券獎賞　太古城中心門檻最低

首階段電子消費券2022發放在即，太古地產 （01972） 公布，與八達通合作，於旗下商場包括太古城中心、東薈城名店倉及太古廣場，推出消費券回贈獎賞。太古地產指，消費者於旗下商場使用八達通卡消費達指定金額，即可獲取獎賞，預計可送出約500萬元消獎賞。

太古地產、八達通消費專屬獎賞 

 

  活動日期  消費金額  消費獎賞 
太古城中心  414日 至 531  800港元或以上  100 LIVE+ 商場現金券 ，以及50元指定商戶現金券 
東薈城名店倉  15 日至 515  4,000港元或以上  350元指定商戶現金券 
太古廣場  20日 至 619  1,000港元或以上  100元太古廣場現金券 
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太古地產相關優惠有一定限制，部分太古城中心優惠只計一張單日消費收據、東薈城消費金額須包括最少一次使用八達通卡消費港幣100或以上的收據等。

太古地產零售業務（香港） 副董事梁雅儀表示，今次獎賞計劃推出時更會配合其他春季推廣活動，讓顧客購物之餘，在抗疫期間紓壓。

一文看清最新商場商戶消費券優惠，可見【下一頁】

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電子消費券 港股 商場 太古地產（01972） 太古城中心 Cityplaza 太古廣場 Pacific Place 東薈城名店倉 Citygate Outlet

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