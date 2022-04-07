【電子消費券2022】太古地產夥八達通推消費券獎賞　太古城中心門檻最低、花800元最多回贈200元

▲ 【電子消費券2022】太古地產夥八達通推500萬消費券獎賞 太古城中心門檻最低

首階段5000元電子消費券2022今日（7日）發放，太古地產 （01972） 早前公布，與八達通合作，於旗下商場包括太古城中心、東薈城名店倉及太古廣場，推出消費券回贈獎賞。太古商場消費券優惠中，以太古城中心門檻最低，以渣打國泰Mastercard、八達通、其他合資格電子貨幣消費，都可獲回贈。

太古地產指，消費者於旗下商場使用八達通卡消費達指定金額，即可獲取獎賞，預計可送出約500萬元消獎賞。

太古地產、八達通 卡 消費專屬獎賞

活動日期 消費金額 消費獎賞 太古城中心 4 月 14 日至 5 月 31 日 800港 元或以上 100 元 LIVE+ 商場現金券 ，以及 50 元指定商戶現金券 東薈城名店倉 4 月 15 日至 5 月 15 日 4,000港 元或以上 350 元指定商戶現金券 太古廣場 5 月 20 日至 6 月 19 日 1,000港 元或以上 100 元太古廣場現金券

以渣打國泰Mastercard消費 回贈更高

太古地產於4月7日再公布，LIVE+會員除了使用八達通在太古城中心消費滿800元可獲150元回贈外，以渣打國泰Mastercard單筆消費滿800元可獲送200元現金券，包括可在太古城中心使用的50元時裝現金禮券、50元指定餐飲商戶現金券、100元太古城中心商場現金禮券，現金禮券不設消費條件。

若果以其他電子貨幣消費，可獲50元時裝現金禮券、50元指定餐飲商戶現金券。

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太古地產相關優惠有一定限制，部分太古城中心優惠只計一張單日消費收據、東薈城消費金額須包括最少一次使用八達通卡消費港幣100或以上的收據等。

太古地產零售業務（香港） 副董事梁雅儀表示，今次獎賞計劃推出時更會配合其他春季推廣活動，讓顧客購物之餘，在抗疫期間紓壓。

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