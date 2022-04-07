  • 26°C
香港時間 : 2022407日 (四) 17:05
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【電子消費券2022】太古地產夥八達通推消費券獎賞　太古城中心門檻最低、花800元最多回贈200元

Hot Talk 16:17 2022/04/07

分享：

【電子消費券2022】太古地產夥八達通推500萬消費券獎賞　太古城中心門檻最低

首階段5000元電子消費券2022今日（7日）發放，太古地產 （01972） 早前公布，與八達通合作，於旗下商場包括太古城中心、東薈城名店倉及太古廣場，推出消費券回贈獎賞。太古商場消費券優惠中，以太古城中心門檻最低，以渣打國泰Mastercard、八達通、其他合資格電子貨幣消費，都可獲回贈。

太古地產指，消費者於旗下商場使用八達通卡消費達指定金額，即可獲取獎賞，預計可送出約500萬元消獎賞。

太古地產、八達通消費專屬獎賞 

 

  活動日期  消費金額  消費獎賞 
太古城中心  414日至531  800港元或以上  100 LIVE+ 商場現金券 ，以及50元指定商戶現金券 
東薈城名店倉  415日至515  4,000港元或以上  350元指定商戶現金券 
太古廣場  520日至619  1,000港元或以上  100元太古廣場現金券 

以渣打國泰Mastercard消費　回贈更高

太古地產於4月7日再公布，LIVE+會員除了使用八達通在太古城中心消費滿800元可獲150元回贈外，以渣打國泰Mastercard單筆消費滿800元可獲送200元現金券，包括可在太古城中心使用的50元時裝現金禮券、50元指定餐飲商戶現金券、100元太古城中心商場現金禮券，現金禮券不設消費條件。

若果以其他電子貨幣消費，可獲50元時裝現金禮券、50元指定餐飲商戶現金券。

    點擊圖片放大
    +7
    +6

太古地產相關優惠有一定限制，部分太古城中心優惠只計一張單日消費收據、東薈城消費金額須包括最少一次使用八達通卡消費港幣100或以上的收據等。

太古地產零售業務（香港） 副董事梁雅儀表示，今次獎賞計劃推出時更會配合其他春季推廣活動，讓顧客購物之餘，在抗疫期間紓壓。

一文看清最新商場商戶消費券優惠，可見【下一頁】

【石Sir一周前瞻及異動股】第一拖拉機、首鋼資源、深圳國際、江蘇寧滬高速、深圳高速及安徽皖通

相關文章：

【電子消費券2022】新地多個商場推消費券推廣　合計逾2000萬元禮券禮品（附商場優惠圖解）

【電子消費券2022】恒隆推消費1500元送200元禮券　配合消費券計劃

【電子消費券2022】首批5000元消費券4月7日「落袋」、使用期至10月底　八達通先獲4000元

開啟hket App，閱讀全文
電子消費券 港股 商場 太古地產（01972） 太古城中心 Cityplaza 太古廣場 Pacific Place 東薈城名店倉 Citygate Outlet
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【港股市況】恒指跌271點　阿里巴巴跌逾2%、京東跌逾3%（不斷更新）
【港股市況】恒指跌271點　阿里巴巴跌逾2%、京東跌逾3%（不斷更新）
【港股ADR+夜期】夜期跌102點失22000關　阿里騰訊ADR低港2%（不斷更新）
【港股ADR+夜期】夜期跌102點失22000關　阿里騰訊ADR低港2%（不斷更新）
【保就業2022】林鄭宣布6方面修訂保就業2022　開支增80億至390億元、放寬受限行業申請
【保就業2022】林鄭宣布6方面修訂保就業2022　開支增80億至390億元、放寬受限行業申請
【李家超參選特首】李澤鉅：新特首要令香港安定繁榮、港人住好些　李嘉誠上屆「女媧論」成熱話
【李家超參選特首】李澤鉅：新特首要令香港安定繁榮、港人住好些　李嘉誠上屆「女媧論」成熱話
【美股期貨】儲局擬每月縮表950億美元　道指期貨跌153點、納指期貨跌0.4%（不斷更新）
【美股期貨】儲局擬每月縮表950億美元　道指期貨跌153點、納指期貨跌0.4%（不斷更新）
Amazon（AMZN.US）拆股炒作攻略 無貨如何部署入場？
Amazon（AMZN.US）拆股炒作攻略 無貨如何部署入場？
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款