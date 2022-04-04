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德國促歐盟討論禁俄天然氣 法國加強對俄制裁

環球政治 19:03 2022/04/04

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烏克蘭指在基輔附近地區發現逾400具平民屍體，指控俄羅斯犯下戰爭罪，德國防長要求歐盟討論禁止俄羅斯天然氣進口，歐盟表示會緊急討論對俄的新一輪制裁。法國總統馬克龍透露將加強制裁俄羅斯，目標為煤及石油行業。

【烏克蘭戰爭】波蘭批德國為制裁俄最大阻礙 倡歐盟禁發俄公民簽證 【下一頁】

烏克蘭表示會調查基輔外圍地區發現的410具屍體，查清俄軍是否干犯戰爭罪，但俄方否認指控。俄羅斯調查委員會主席Alexander Bastrykin周一（4日）發表聲明，聲稱外界針對俄軍在布查（Bucha）發布「蓄意虛假資訊」，下令對此調查。

俄羅斯供應佔歐洲4成的天然氣需求，但德國一直拒絕回應外界對禁運俄羅斯能源的呼籲。

德國防長蘭布雷希特（Christine Lambrecht）周日（3日）接受德媒訪問時表明，歐盟必須作出回應，不能對俄羅斯的罪行置之不理。她又指歐盟現在必須討論對俄能源禁令。

蘭布雷希特重申德國正在減少依賴俄羅斯能源，但始終無法立即全面擺脫俄羅斯供應。

德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）周日晚表示，西方盟國將同意在未來幾天對俄羅斯實施進一步制裁。

波蘭願在境內部署美國核武 盼美增派軍隊駐歐洲 【下一頁】

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）周一表示，有明顯跡象表明俄軍應為烏克蘭布查（Bucha）平民遇害一事負責，指需要對俄羅斯實施新一輪制裁。

馬克龍指新制裁措施將會針對俄羅斯煤炭及石油行業。馬克龍表示法國將與歐洲夥伴，尤其是德國進行協調，但法國也可能採取額外個別措施。

馬克龍也建議歐盟對俄羅斯個體實施進一步制裁，但沒有提到計劃針對俄羅斯天然氣的制裁措施。

歐盟外交和安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）周一發表聲明，指歐盟以最強烈措辭譴責布查當地發生的暴行。

博雷利指俄羅斯當局應對這些暴行負責，又透露歐盟把推進對俄進一步制裁列為緊急事項討論。

法新社引述一名歐盟官員指，歐盟預計將於本周討論對俄新制裁方案，讓歐盟外長可於本周舉行的北約會議期間，或在下周初的例行會議上審查方案。

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責任編輯：鄭錦玲

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