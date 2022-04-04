【二手樓價】見做到「波叔Plan」又睇好將軍澳樓　1,180萬入市日出康城Malibu兩房　創同類單位雙新高

疫情好轉，樓市也見回穩，有買家看好後市，以同類破頂價入市。美聯物業梁傑表示，日出康城Malibu一個二房連儲物室單位以1,180萬元成交，創同類單位造價及呎價新高。

梁傑表示，剛成交單位是日出康城Malibu 1A座高層D室，實用面積560平方呎，屬兩房連儲物室間隔，望開揚海景。單位以1,180萬元成交，實用呎價21,071元，做價及呎價均是同類單位新高。據悉，買家在同區租樓多年，見該盤受惠「波叔Plan」，可以承做高成數按揭，加上看好將軍澳跨灣大橋通車後，會令屋苑交通更方便，從而帶動樓價做好。

資料顯示，原業主在2018年6月以約1129.2萬元購入上址單位，持貨近三年多，賬面賺508萬元，物業升值約4.5%。

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