【內房銷售】龍光上月銷售按年跌近69%　一文看清內房3月銷售數據（不斷更新）

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【港股ADR+夜期】中概股暫跑贏外圍 夜期跌118點（不斷更新）
首季度中國房地產企業仍然疲弱，據中國指數研究院統計，今年首季度百強房企的銷售額均值為162.6億元（人民幣，下同），按年下跌47%，而首季度銷售額超過千億的房企僅剩2家。而據克而瑞數據顯示，3月商品住宅成交面積按年跌幅擴大至47%，單月業績按年下跌52.7%，較2月跌幅再擴大5.5個百分點。本文以一文形式綜合各大內房的銷售數據，以下貨幣單位為人民幣。
約50家公司4.1開市前宣布停牌、內房重災，融創世茂難逃停牌命運【下一頁】
回顧內房2月份銷售數據【下一頁】
|3月
|銷售額
|銷售面積
|億元人民幣
|變幅
|萬平方米
|變幅
|萬科
|415.30
|-33.9%
|236.9
|-44.8%
|碧桂園
|301.10
|-42.9%
|387.00
|-34.8%
|中海外
|226.62
|-41.6%
|109.3
|-42.1%
|融創中國
|220.80
|-53.9%
|153.5
|-53.1%
|中國金茂
|146.60
|-34.8%
|64.54
|-44.2%
|綠城集團
|151.00
|-29.4%
|58
|-24.7%
|旭輝
|120.00
|-53.8%
|71.07
|-52.4%
|中駿集團
|80.10
|-26.1%
|48.53
|-15.8%
|雅居樂
|70.10
|-45.3%
|55.4
|-40.2%
|中梁
|68
|-60.5%
|67.5
|-51.2%
|越秀地產
|59.51
|-48%
|26.36
|-33%
|時代中國
|45.63
|-45.5%
|28.20
|-33.5%
|金地商置
|45.38
|-37.1%
|22.56
|-35.8%
|富地地產
|43.70
|-56.9%
|34.16
|-55%
|寶龍地產
|43.13
|-54.7%
|27.13
|-55.2%
|龍光
|39.1
|-68.7%
|25.7
|-66.4%
|中海宏洋
|33.03
|-53.7%
|31.83
|-40.8%
|建業地產
|31.02
|-63.2%
|38.25
|-65%
|合生創展
|28.05
|-37.9%
|13.55
|-0.4%
|弘陽地產
|27.38
|-65.7%
|19.8
|-56.7%
|祥生控股
|24.91
|未有統計
|17.63
|未有統計
|保利置業
|22.00
|-53.2%
|12.4
|-56.6%
|景瑞控股
|10.16
|-77.5%
|6.79
|-72.0%
|當代置業
|4.75
|-86.8%
|6.62
|-81.9%
中梁控股 （02772） 3月合約銷售金額約68億元，按年跌60.5%，合約銷售面積約67.5萬平方米，按年跌51.2%，合約銷售均價約10,100元平方米。首季累計合約銷售金額約216億元，按年跌55%，累計合約銷售面積約214萬平方米，按年跌42.6%，合約銷售均價約10,100元平方米。
龍光 （03380） 3月歸屬本公司股東權益的合約銷售額約為39.1億元，按年跌68.7%，歸屬公司股東權益的合約銷售面積約25.7萬平方米，按年跌66.4%。首季公司股東權益的合約銷售額約為171.2億元，按年跌58.2%，歸屬公司股東權益的合約銷售面積約104.5萬平方米。
弘陽地產 （01996） 3月合約銷售金額為27.38億元， 按年跌65.7%，銷售面積為19.8萬平方米，按年跌56.7%，平均銷售價格為每平方米13,797元。首季累計實現合約銷售金額為98.2億元，累計銷售面積為68.7萬平方米，平均銷售價格為每平方米14,302元。
中海外 （00688） 3月合約物業銷售金額約226.62億元，按年下跌41.6%；而相應的已售樓面面積約為109.3萬平方米，按年下跌42.1%。首季累計合約物業銷售金額約482.8億元， 相應的累計已售樓面面積約250.62萬平方米，分別按年下跌46%及43.4%。截至3月底，集團錄得已認購物業銷售約141.92億元。
越秀地產 （00123） 3月合同銷售金額約59.51億元，按年下降約48%，實現合同銷售面積約為26.36萬平方米， 按年下降約33%。首季累計合約銷售約138.16億元，按年下降約45%，累計合同銷售面積約57.66萬平方米，按年下降約34%，累計合同銷售額約佔今年合同銷售目標1,235億元的11%。
寶龍地產 （01238） 3月的合約銷售額及合約銷售面積分別約為43.13億元及27.13萬平方米，分別按年跌54.7%及55.2%。首季的合約銷售總額及合約銷售總面積分別約為12.115億元及76.8萬平方米， 分別按年跌50.8%及51.5%。
中海宏洋 （00081） 3月合約銷售額33.03億元及合約銷售面積31.83萬平方米，分別按年下跌53.7%及40.8%。首季累計合約銷售額91.58億元及合約銷售面積85.25萬平方米，分別按年下跌41%及26.5%。截至3月底，累計認購未簽約額8.4億元及認購未簽約面積6.24萬平方米。
富力地產 （02777） 3月總銷售收入共約43.7億元，按年跌56.9%，銷售面積達約34.16萬平方米， 按年跌55%。首季總銷售收入約 134.8 億元，按年跌55.9%，銷售面積達約119.81萬平方米。
建業地產 （00832） 3月份取得物業合同銷售額31.02億元，按年減少為63.2%，合同銷售建築面積38.25萬平方米，按年減少為65%；每平方米平均銷售價格為8,109元，按年增加為5.1%。首季已取得物業合同銷售總額62.67億元，按年減少為41.8%，總合同銷售建築面積79.2萬平方米，按年減少為43.1%，每平方米 平均銷售價格為7,910元，按年增加為2.4%。
瑞安房地產 （00272） 首季合約物業銷售額達到67.3億元，其中包括住宅物業合約銷售額66.72億元和商業物業合約銷售額5,800萬元，合約物業已出售建築面積為7.51萬平方米及183個車位，合約物業合同銷售平均價格為每平方米89,500元。截至3月底止，集團錄得認購銷售總額為32.94億元。
中國金茂 （00817） 3月份合共取得簽約銷售金額146.6億元，按年減少34.8%；簽約銷售建築面積為64.54萬平方米，按年下跌44.2%。截至3月31日，金茂已經錄的已認購（未簽約）物業銷售金額共計54.97億元。
祥生控股 （02599） 3月歸屬集團總合約銷售額約為24.91億元；歸屬集團合約建築面積約17.63萬平方米；平均合約售價為每平方米14128元。公司去年3月並未公布有關數據。
萬科 （02202） 3月份合同銷售面積236.9萬平方米，按年跌44.8%，合同銷售金額415.3億元人民幣，按年跌33.9%。今年首三個月公司累計實現合同銷售面積632.7萬平方米，合同銷售金額1,065.0億元人民幣。
旭輝 （00884） 3月合同銷售金額約120億元人民幣，按年跌53.8%，合同銷售面積約71.07萬平方米，按年跌52.4%，合同銷售均價每平方米約17,600元人民幣。
合生創展 （00754） 3月份的集團、合營公司及聯營公司的物業合約銷售約28.05億元，物業合約銷售面積13.55萬，分別按年跌37.9%及0.4%。
綠城集團 （03900） 宣布，3月份綠城銷售面積約58萬平方米，當月銷售金額約為151億元，分別按年跌24.%7及29.4%；銷售均價約為每平方米26,037元。
中駿集團 （01966） 宣布，3月集團連同合營公司及聯營公司的合同銷售金額約80.10億元，合同銷售面積48.53萬平方米，分別按年減少26.1%和15.8%；平均銷售價格為每平方米16,506元。
融創中國 （01918） 宣布，3月合同銷售金額約220.8億元，合同銷售面積約153.5萬平方米，分別按年跌53.9%及53.1%；合同銷售均價每平方米約14,380元。
雅居樂 （03383） 宣布，3月的預售金額合計為70.1億元，而對應建築面積為55.4萬平方米，分別按年跌45.3%及40.2%；平均價為每平方米12,650元。
保利置業 （00119） 宣布，3月合同銷售金額約22億元，合同銷售面積約12.4萬平方米，分別按年跌53.2%及56.6%；合同銷售均價每平方米約17,728元。
碧桂園 （02007） 宣布，3月份歸屬公司股東權益的合同銷售金額約301.1億元，按年下跌42.9%；歸屬股東權益的合同銷售建築面積約387萬平方米，按年下跌34.8%。
時代中國 （01233） 宣布，3月份合同銷售（連合營項目銷售）金額約為45.63億元，按年跌45.5%。簽約建築面積約為28.2萬平方米，按年跌33.5%。
金地商置 （00535） 公布，3月份合約銷售總額為45.38億元，按年下跌37.1%；3月合約銷售總面積約22.56萬平方米，按年下跌35.8%；期內銷售均價為每平方米20100元，對比去年同期為每平方米20500元。
景瑞控股 （01862） 公布，3月份合約簽約銷售額為10.16億元，按年下跌77.5%；3月合同銷售面積為67920平方米，按年下跌72%；合同銷售均價約每平方米14959元，去年同期為每平方米18694元。
當代置業 （01107） 公布，3月份合約銷售額為4.75億元，按年下跌86.8%；當中物業合約銷售額為4.51億元，按年下跌87.4%；物業合約銷售面積為66150平方米，按年跌81.9%。
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