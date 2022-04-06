【內房銷售】融創上月銷售額按年插54%　一文看清內房3月銷售數據（不斷更新）

首季度中國房地產企業仍然疲弱，據中國指數研究院統計，今年首季度百強房企的銷售額均值為162.6億元（人民幣，下同），按年下跌47%，而首季度銷售額超過千億的房企僅剩2家。而據克而瑞數據顯示，3月商品住宅成交面積按年跌幅擴大至47%，單月業績按年下跌52.7%，較2月跌幅再擴大5.5個百分點。本文以一文形式綜合各大內房的銷售數據，以下貨幣單位為人民幣。

約50家公司4.1開市前宣布停牌、內房重災，融創世茂難逃停牌命運【下一頁】

回顧內房2月份銷售數據【下一頁】

3月 銷售額 銷售面積 億元人民幣 變幅 萬平方米 變幅 合生創展 28.05 -37.9% 13.55 -0.4% 綠城集團 151 -29.4% 58 -24.7% 中駿集團 80.1 -26.1% 48.53 -15.8% 融創中國 220.8 -53.9% 153.5 -53.1% 雅居樂 70.1 -45.3% 55.4 -40.2% 保利置業 22 -53.2% 12.4 -56.6% 碧桂園 301.10 -42.9% 387.00 -34.8% 時代中國 45.63 -45.5% 28.20 -33.5% 金地商置 45.38 -37.1% 22.56 -35.8% 景瑞控股 10.16 -77.5% 6.79 -72.0% 當代置業 4.75 -86.8% 6.62 -81.9%

合生創展 （00754） 3月份的集團、合營公司及聯營公司的物業合約銷售約28.05億元，物業合約銷售面積13.55萬，分別按年跌37.9%及0.4%。

綠城集團 （03900） 宣布，3月份綠城銷售面積約58萬平方米，當月銷售金額約為151億元，分別按年跌24.%7及29.4%；銷售均價約為每平方米26,037元。

中駿集團 （01966） 宣布，3月集團連同合營公司及聯營公司的合同銷售金額約80.10億元，合同銷售面積48.53萬平方米，分別按年減少26.1%和15.8%；平均銷售價格為每平方米16,506元。

融創中國 （01918） 宣布，3月合同銷售金額約220.8億元，合同銷售面積約153.5萬平方米，分別按年跌53.9%及53.1%；合同銷售均價每平方米約14,380元。

雅居樂 （03383） 宣布，3月的預售金額合計為70.1億元，而對應建築面積為55.4萬平方米，分別按年跌45.3%及40.2%；平均價為每平方米12,650元。

保利置業 （00119） 宣布，3月合同銷售金額約22億元，合同銷售面積約12.4萬平方米，分別按年跌53.2%及56.6%；合同銷售均價每平方米約17,728元。

碧桂園 （02007） 宣布，3月份歸屬公司股東權益的合同銷售金額約301.1億元，按年下跌42.9%；歸屬股東權益的合同銷售建築面積約387萬平方米，按年下跌34.8%。

時代中國 （01233） 宣布，3月份合同銷售（連合營項目銷售）金額約為45.63億元，按年跌45.5%。簽約建築面積約為28.2萬平方米，按年跌33.5%。

金地商置 （00535） 公布，3月份合約銷售總額為45.38億元，按年下跌37.1%；3月合約銷售總面積約22.56萬平方米，按年下跌35.8%；期內銷售均價為每平方米20100元，對比去年同期為每平方米20500元。

景瑞控股 （01862） 公布，3月份合約簽約銷售額為10.16億元，按年下跌77.5%；3月合同銷售面積為67920平方米，按年下跌72%；合同銷售均價約每平方米14959元，去年同期為每平方米18694元。

當代置業 （01107） 公布，3月份合約銷售額為4.75億元，按年下跌86.8%；當中物業合約銷售額為4.51億元，按年下跌87.4%；物業合約銷售面積為66150平方米，按年跌81.9%。

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