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【內房銷售】奧園銷售44億跌6成　一文看清內房3月銷售榜（不斷更新）

股市 22:56 2022/04/11

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首季度中國房地產企業仍然疲弱，據中國指數研究院統計，今年首季度百強房企的銷售額均值為162.6億元（人民幣，下同），按年下跌47%，而首季度銷售額超過千億的房企僅剩2家。而據克而瑞數據顯示，3月商品住宅成交面積按年跌幅擴大至47%，單月業績按年下跌52.7%，較2月跌幅再擴大5.5個百分點。本文以一文形式綜合各大內房的銷售數據，以下貨幣單位為人民幣。

約50家公司4.1開市前宣布停牌、內房重災，融創世茂難逃停牌命運【下一頁】

回顧內房2月份銷售數據【下一頁】

3月 銷售額 銷售面積
億元人民幣 變幅 萬平方米 變幅
萬科 415.3 -34% 236.9 -45%
碧桂園 301.1 -43% 387.0 -35%
中海外 226.6 -42% 109.3 -42%
融創中國 220.8 -54% 153.5 -53%
中國金茂 146.6 -35% 64.5 -44%
綠城集團 151.0 -29% 58.0 -25%
旭輝 120.0 -54% 71.1 -52%
新城發展 119.7 -42% 116.7 -39%
龍湖 110.0 -56% 56.0 -61%
中駿集團 80.1 -26% 48.5 -16%
雅居樂 70.1 -45% 55.4 -40%
遠洋集團 68.5 -38% 45.3 -26%
中梁 68.0 -61% 67.5 -51%
越秀地產 59.5 -48% 26.4 -33%
時代中國 45.6 -46% 28.2 -34%
金地商置 45.4 -37% 22.6 -36%
中國奧園 44.6 -63% - -
富地地產 43.7 -57% 34.2 -55%
寶龍地產 43.1 -55% 27.1 -55%
德信中國 40.4 -62% 11.9 -77%
龍光 39.1 -69% 25.7 -66%
禹州集團 35.2 -59% 19.0 -58%
中海宏洋 33.0 -54% 31.8 -41%
建業地產 31.0 -63% 38.3 -65%
合生創展 28.1 -38% 13.6 -0.4%
弘陽地產 27.4 -66% 19.8 -57%
祥生控股 24.9 未有統計 17.6 未有統計
保利置業 22.0 -53% 12.4 -57%
力高集團 10.3 -73% 11.9 -71%
景瑞控股 10.2 -78% 6.8 -72%
上坤地產 8.1 -65% 7.4 -63%
港龍中國地產 7.1 -71% 未有統計 未有統計
當代置業 4.8 -87% 6.6 -82%
新力控股 2.68 -98% 2.9 -96%

新城發展 （01030） 公佈，3月份實現合同銷售金額約119.66億元，按年下跌41.8%；合約銷售面積約116.69萬平方米，按年下跌39%。

上坤地產 （06900） 3月合同銷售金額為8.1億元，按年下跌64.6%；3月合同銷售面積為74279平方米，按年下跌63.3%。

港龍中國地產 （06968） 今年3月合同銷售金額約7.096億元，按年下跌71%。

新力控股 （02103） 公佈，今年3月份錄得合同銷售金額約2.58億元，按年下跌97.7%；3月份合同銷售面積為28634平方米，按年下跌96.2%。

遠洋集團 （03377） 今年3月錄得協議銷售額為68.5億元，按年下跌37.8%；協議銷售面積為45.24萬平方米，按年下跌25.6%；協議銷售均價為每平方米約15100元。

禹洲集團 （01628） 公佈，今年3月份合約銷售金額為35.2億元，按年下跌58.9%；銷售面積為19萬平方米，按年下跌58.4%；平均銷售價格為每平方米18525元。

力高集團 （01622） 3月合約銷售額約為10.25億元，按年下跌73.2%；3月份建築面積約為11.94萬平方米，按年下跌71.1%。

德信中國 （02019） 3月合約銷售金額約40.4億元，按年跌61.5%，合約銷售面積約11.9萬平方米，按年跌77%。首季實現累計合約銷售金額約93.5億元，按年跌50.9%，累計合約銷售面積約42.9萬平方米。

中梁控股 （02772） 3月合約銷售金額約68億元，按年跌60.5%，合約銷售面積約67.5萬平方米，按年跌51.2%，合約銷售均價約10,100元平方米。首季累計合約銷售金額約216億元，按年跌55%，累計合約銷售面積約214萬平方米，按年跌42.6%，合約銷售均價約10,100元平方米。

龍光 （03380） 3月歸屬本公司股東權益的合約銷售額約為39.1億元，按年跌68.7%，歸屬公司股東權益的合約銷售面積約25.7萬平方米，按年跌66.4%。首季公司股東權益的合約銷售額約為171.2億元，按年跌58.2%，歸屬公司股東權益的合約銷售面積約104.5萬平方米。

弘陽地產 （01996） 3月合約銷售金額為27.38億元， 按年跌65.7%，銷售面積為19.8萬平方米，按年跌56.7%，平均銷售價格為每平方米13,797元。首季累計實現合約銷售金額為98.2億元，累計銷售面積為68.7萬平方米，平均銷售價格為每平方米14,302元。

中海外 （00688） 3月合約物業銷售金額約226.62億元，按年下跌41.6%；而相應的已售樓面面積約為109.3萬平方米，按年下跌42.1%。首季累計合約物業銷售金額約482.8億元， 相應的累計已售樓面面積約250.62萬平方米，分別按年下跌46%及43.4%。截至3月底，集團錄得已認購物業銷售約141.92億元。

越秀地產 （00123） 3月合同銷售金額約59.51億元，按年下降約48%，實現合同銷售面積約為26.36萬平方米， 按年下降約33%。首季累計合約銷售約138.16億元，按年下降約45%，累計合同銷售面積約57.66萬平方米，按年下降約34%，累計合同銷售額約佔今年合同銷售目標1,235億元的11%。

寶龍地產 （01238） 3月的合約銷售額及合約銷售面積分別約為43.13億元及27.13萬平方米，分別按年跌54.7%及55.2%。首季的合約銷售總額及合約銷售總面積分別約為12.115億元及76.8萬平方米， 分別按年跌50.8%及51.5%。

中海宏洋 （00081） 3月合約銷售額33.03億元及合約銷售面積31.83萬平方米，分別按年下跌53.7%及40.8%。首季累計合約銷售額91.58億元及合約銷售面積85.25萬平方米，分別按年下跌41%及26.5%。截至3月底，累計認購未簽約額8.4億元及認購未簽約面積6.24萬平方米。

富力地產 （02777） 3月總銷售收入共約43.7億元，按年跌56.9%，銷售面積達約34.16萬平方米， 按年跌55%。首季總銷售收入約 134.8 億元，按年跌55.9%，銷售面積達約119.81萬平方米。

建業地產 （00832） 3月份取得物業合同銷售額31.02億元，按年減少為63.2%，合同銷售建築面積38.25萬平方米，按年減少為65%；每平方米平均銷售價格為8,109元，按年增加為5.1%。首季已取得物業合同銷售總額62.67億元，按年減少為41.8%，總合同銷售建築面積79.2萬平方米，按年減少為43.1%，每平方米 平均銷售價格為7,910元，按年增加為2.4%。

瑞安房地產 （00272） 首季合約物業銷售額達到67.3億元，其中包括住宅物業合約銷售額66.72億元和商業物業合約銷售額5,800萬元，合約物業已出售建築面積為7.51萬平方米及183個車位，合約物業合同銷售平均價格為每平方米89,500元。截至3月底止，集團錄得認購銷售總額為32.94億元。

中國金茂 （00817） 3月份合共取得簽約銷售金額146.6億元，按年減少34.8%；簽約銷售建築面積為64.54萬平方米，按年下跌44.2%。截至3月31日，金茂已經錄的已認購（未簽約）物業銷售金額共計54.97億元。

祥生控股 （02599） 3月歸屬集團總合約銷售額約為24.91億元；歸屬集團合約建築面積約17.63萬平方米；平均合約售價為每平方米14128元。公司去年3月並未公布有關數據。

萬科 （02202） 3月份合同銷售面積236.9萬平方米，按年跌44.8%，合同銷售金額415.3億元人民幣，按年跌33.9%。今年首三個月公司累計實現合同銷售面積632.7萬平方米，合同銷售金額1,065.0億元人民幣。

旭輝 （00884） 3月合同銷售金額約120億元人民幣，按年跌53.8%，合同銷售面積約71.07萬平方米，按年跌52.4%，合同銷售均價每平方米約17,600元人民幣。

合生創展 （00754） 3月份的集團、合營公司及聯營公司的物業合約銷售約28.05億元，物業合約銷售面積13.55萬，分別按年跌37.9%及0.4%。

綠城集團 （03900） 宣布，3月份綠城銷售面積約58萬平方米，當月銷售金額約為151億元，分別按年跌24.%7及29.4%；銷售均價約為每平方米26,037元。

中駿集團 （01966） 宣布，3月集團連同合營公司及聯營公司的合同銷售金額約80.10億元，合同銷售面積48.53萬平方米，分別按年減少26.1%和15.8%；平均銷售價格為每平方米16,506元。

融創中國 （01918） 宣布，3月合同銷售金額約220.8億元，合同銷售面積約153.5萬平方米，分別按年跌53.9%及53.1%；合同銷售均價每平方米約14,380元。

雅居樂 （03383） 宣布，3月的預售金額合計為70.1億元，而對應建築面積為55.4萬平方米，分別按年跌45.3%及40.2%；平均價為每平方米12,650元。

保利置業 （00119） 宣布，3月合同銷售金額約22億元，合同銷售面積約12.4萬平方米，分別按年跌53.2%及56.6%；合同銷售均價每平方米約17,728元。

碧桂園 （02007） 宣布，3月份歸屬公司股東權益的合同銷售金額約301.1億元，按年下跌42.9%；歸屬股東權益的合同銷售建築面積約387萬平方米，按年下跌34.8%。

時代中國 （01233） 宣布，3月份合同銷售（連合營項目銷售）金額約為45.63億元，按年跌45.5%。簽約建築面積約為28.2萬平方米，按年跌33.5%。

金地商置 （00535） 公布，3月份合約銷售總額為45.38億元，按年下跌37.1%；3月合約銷售總面積約22.56萬平方米，按年下跌35.8%；期內銷售均價為每平方米20100元，對比去年同期為每平方米20500元。

景瑞控股 （01862） 公布，3月份合約簽約銷售額為10.16億元，按年下跌77.5%；3月合同銷售面積為67920平方米，按年下跌72%；合同銷售均價約每平方米14959元，去年同期為每平方米18694元。

當代置業 （01107） 公布，3月份合約銷售額為4.75億元，按年下跌86.8%；當中物業合約銷售額為4.51億元，按年下跌87.4%；物業合約銷售面積為66150平方米，按年跌81.9%。

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