【電子消費券】4月7日發放電子消費券　一文看清商場著數優惠

▲ 電子消費券將於4月7日發放。（陳靜儀攝）

1萬元電子消費券將於本周四發放，上次曾申請消費券的市民，將按上次的方式發放5,000元。商場推出多項優惠，刺激銷售額和人流。

信和集團

該集團旗下6大商場屯門市廣場、奧海城、荃新天地、中港城、黃金海岸商場及尖沙咀中心及帝國中心，推出S⁺ REWARDS「消費大激賞」。S⁺ REWARDS會員於2022年4月7日至20日期間，以S⁺ REWARDS手機應用程式登入「消費大激賞」eShop頁面，線上單一消費滿3,800元，即有機會換領熱搶音樂會門票2張。其推出的三重獎賞優惠，最高可獲350元S現金券。

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華懋集團

該集團旗下7大商場包括如心廣場、翩滙坊、好運中心、希爾頓中心、粉嶺名都商場、上水名都商場及巴黎倫敦紐約戲院購物中心，以及由集團負責管理及營運的中環街市，推出高達300% 的回贈優惠。只要消費滿100元，即可獲贈一套三張100元現金券，合共價值300元。

新地12大商場

旗下東港城、北角匯、上水廣場、將軍澳中心、Mikiki、PopWalk天晉滙、life@KCC、卓爾廣場、錦薈坊、荃錦中心、荃灣新領域廣場及屯門寶怡商場，由即日起至4月30日期間，推出四項優惠。

新鴻基地產（銷售及租賃）代理有限公司董事鍾秀蓮預計，第二季人流及營業額百份比將按季回升達雙位數升幅。

激賞1：The Point會員由即日起，可憑500積分於The Point平台率先預留換領證，再於4月7日至4月30日期間，在指定商場以即日單一電子消費滿500元即送價值120元禮遇。

激賞2：推廣期內顧客於指定商場即日電子消費滿2,500元，即可換領650元指定商場/商戶現金優惠券及2小時免費泊車券。

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激賞3：推廣期內顧客於指定商場即日電子消費滿5,500元，即可換領1,500元指定商場/商戶現金優惠券及3小時免費泊車券。

追加優惠：推廣期內The Point會員於指定商場之Point Dollar參與商戶，即日以電子消費滿500元，並於該交易使用最少100元Point Dollar，即額外送20元指定商場/商戶現金優惠券。

MegaBox

由4月7日至5月31日期間，推出多個消費券獎賞，回贈達100%。

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V city及V walk

即將推出消費券爆買爆賞五連發，送出總值逾680萬消費優惠。由4月7日及指定快閃日子，The Point會員以電子消費券即日消費滿2,000元，即可換領總值3,000元的指定商場及商戶贈券/禮券，賺盡150%瘋狂回贈。

第1發：「爆買爆賞 · 高達150%回贈」，即日消費滿2,000元，即可換領總值3,000元指定商場及商戶贈券/禮券

第2發：「最高消費賞」送最新iPhone 13 Pro （松嶺綠色）

第3發：Action！早鳥預留「50元消費券」，於推廣期內以指定電子消費券領取平台即日消費滿500元，即可換領50元

第4發：「智Net泊•$0消費賞」，啟動智能泊車即獲200元Point Dollar

第5發：「智Net泊•0元消費賞」，啟動智能泊車即獲200元Point Dollar

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新城市廣場

新鴻基地產代理有限公司租務部助理總經理許嘉雯稱，在新一輪消費券帶動下，預計商場人流及消費額較去年同期有雙位數字增幅。由4月7日起推出4大優惠，包括：

1）春日消費券獎賞派發逾1,000萬商場電子禮券 最高單日回贈4,380元。

2）新城市廣場及HomeSquare聯場有獎遊戲，派過百萬元現金禮券及禮品。

3）美食多重賞 ，優惠門檻低至100元。

4）憑消費券消費即可換領額外高達4小時免費泊車優惠。

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HomeSquare

商場推出消費券．「家」倍賞四步曲，送出總值逾200萬禮品 及商⼾現⾦券，配合消費券使⽤，更可獲得⾼達2,640元禮券，著數賺不停。

只需消費滿500元即可參加「家家有賞」配對有獎遊戲贏取逾5,000元禮品；消費滿5,000元或以上，更可獲得最高1,400元禮券回贈。商場更與商⼾合作，以低至25折發售多款超值限定家品優惠組合，務求顧客以優惠價購入心頭好。

此外，The Point by SHKP會員獨享額外2,000積分及於HomeCircle陳列室內任何消費即享5倍積分禮遇。

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荃灣廣場

由即日起至5月2日提供消費多重賞，市民凡透過任何電子貨幣消費購物，即可享高達2,400元獎賞。

第1重賞：消費滿2,000元即賞100元商場贈券

第2重賞：消費滿5,000元即賞300元商場贈券

第3重賞：消費滿8,000元即賞500元商場贈券

第4重賞：消費滿15,000元即賞1,500元商場贈券（總名額300個）

第5重賞：全日任何消費滿100元，即享1小時免費泊車優惠

新達廣場

於即日起至5月2日推出「消費券食買賞」，顧客消費滿指定金額可獲逾1,100元優惠券。

第1重賞：於餐飲食肆單一消費滿HK$200即賞$20商場贈券

第2重賞：消費滿500元即賞50元商場贈券

第3重賞：消費滿1,500元即賞100元商場贈券

第4重賞：消費滿5,000元即賞300元商場贈券（總名額300個）

第5重賞：消費滿12,000元即賞700元商場贈券（總名額200個）

第6重賞：星期一至五（公眾假期除外）下午5時後，憑任何消費即享1小時免費泊車優惠。星期六、日及公眾假期全日，憑消費滿100元即享1小時免費泊車優惠。

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恒基地產

該集團旗下7大商場將會推出「消費券購物二重賞」，H·COINS會員於推廣期內，累積消費5,000元，可賺額外430元獎賞。

第一賞：儲印花賺30元獎賞回贈

第二賞：繼續累積消費賺加碼獎賞400元現金券

朗豪坊

將於4月21日起至5月20日推出《朗豪坊 #幫你埋單》，LP CLUB 會員於朗豪坊40間食肆單一消費滿200元，即賞朗豪坊商場200元現金禮券。另於零售商舖消費滿500元或1,000元，即賞10%餐飲回贈，即50元或100元現金禮券，可在朗豪坊場內40間食肆使用。

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責任編輯：馬意文