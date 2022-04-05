▲ 【1083】港華黃維義：目標2025年零碳智慧園區裝機容量升至8吉瓦 城市燃氣與再生能源利潤半分天下

港華智慧能源 （01083） 繼城市燃氣後，拓零碳智慧園區一條龍服務，目標4年後裝機容量由今年底的1吉瓦（GW），升至8吉瓦，相當於一年香港用電量兩成，屆時城市燃氣與再生能源利潤將半分天下，力爭成為分布式能源的龍頭。

港華行政總裁黃維義接受本報專訪時表示，港華擁有逾300個城市燃氣項目，當中有40萬個工商業客戶，基於減碳是趨勢，而這些客戶本身已與港華建立關係，因此可隨時變成港華零碳智慧園區的客戶，所以「城市燃氣及再生能源不可以分開」。

首席投資總監陳英龍指，能源是生活的必需品，無人可以無能源，如今能源變成戰略產品，中國又缺乏化石能源，所以減碳正為能源自供自給提供機會，「這是剛需，所以再生能源對港華是商機」。

再生能源的內部回報率約9%

黃維義指，除供電供氣外，零碳智慧園區還會延伸不同的業務及服務，如儲能、調峰、太陽能發電等，因此會通過儲能技術、智慧能源平台、區塊鏈、芯片等技術，打造「源網荷儲」一體化的區域智慧能源供應管理體系，而且港華擁有碳交易公司，可以助企業進行碳交易，提供一條龍服務。

黃維義指，再生能源的內部回報率約9%，港華冀今年底零碳智慧園區裝機容量可達1吉瓦，2025年提高到8吉瓦。港華去年城市燃氣利潤約16億元，佔純利約12至13億元計算，期望2025年城市燃氣與再生能源業務利潤各佔一半。

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