▲ 【3800】保利協鑫：未來多晶硅價格料不會再猛漲 行業新產能集中於下半年釋放

全球減碳趨勢下，對光伏原材料多晶硅需求大增，多晶硅價格急彈，帶動保利協鑫 （03800） 去年成功扭虧。保利協鑫執行董事兼首席財務官楊文忠認為，隨更多光伏材料新產能釋放，光伏產業鏈供需將出現平衡點，預期未來多晶硅價格不會再猛漲。

楊文忠接受訪問時表示，過去大半年，多晶硅價格非常高，除因為油價高，令風電及光伏等清潔能源價格動態拉高外，市場對於光伏材料的需求亦急升，導致整個光伏產業鏈一直未達平衡點，供不應求下多晶硅價格便快速爬升，但隨着不少光伏公司加大投資產能，也有不少公司進入光伏行業，相信這個供需平衡點很快會出現。

副總裁宋贇波補充，電池及硅片端對光伏材料的需求很大，當兩者的產能利用率上升，下游需求便傳導到上游去，導致多晶硅價格高企，估計首三季多晶硅價格保持堅挺，但第四季進入光伏裝機淡季，價格料下滑，但跌幅要視乎當時的下游需求情況及新產能是否如期釋放。

多晶硅行業新增產能主要集中於四川、雲南等四地域

宋贇波認為，未來數年多晶硅行業可能出現重組，但保利協鑫作為龍頭企業，不擔心硅料供應過度，而未來行業新增產能主要集中於四川、雲南、寧夏、內蒙及新疆。

現時保利協鑫於江蘇徐州、四川樂山、內蒙古包頭三大基地共規劃了50萬噸顆粒硅產能。楊文忠指，今年資本開支約80億人民幣。

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