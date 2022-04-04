【中美金融戰】中證監放寬跨境審計監管合作　景順：中概股退市可能性降低　或觸ADR股價短期反彈

中證監日前啟動了《關於加強境內企業境外發行證券和上市相關保密和檔案管理工作的規定》的修訂工作。景順亞洲（日本除外）首席投資總監Mike Shiao認為，這是中國幫助解決美國上市ADR問題的重要一步，因為這已經持續了很長時間，而修訂表明中國願意協助境外上市公司配合美國的審計要求，在中國監管機構出台的最新舉措後，在美國上市的中國公司的風險稍為下降。

Mike Shiao表示，早前美國當局認為根據《外國公司責任法案》（Foreign Company Accountability Act）對中國公司進行全面審查具有難度。中證監的修訂表明中國願意協助境外上市公司配合美國的審計要求。這也表明中國當局正試圖在國家安全和全球金融市場的商業發展之間取得平衡。

Shiao指，在此發展之後，景順認為公司退市的可能性已經降低，有可能消除中國公司的重大風險，這種正面的發展可能觸發ADR股價的短期反彈。景順將續關注美國監管機構的回應，以及更多關於全面審視外國上市公司審計報告的細節。同時，值得注意的是，大多數在美國上市的主要中國公司已經在香港進行第二上市作為後備方案。

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