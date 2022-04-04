【轉數快】首季轉數快新增48萬個登記 累計1010萬個帳戶

▲ 3月份轉數快按月再增近15萬個新登記，累計帳戶突破千萬新關

第5波疫情曾令逾百間銀行分行被逼暫停，巿民唯有靠電子支付轉帳交數，市料刺激轉數快（FPS）帳戶激增，上月底終突破千萬新關。因為銀行快速支付系統、轉數快又有最新數據，據香港銀行同業結算公司的統計，截至今年3月底止，累計共錄得逾1010萬個帳戶登記。相比2月份的995.9萬個戶口，按月驟增逾14.8萬個新帳戶登記。

按月增近15萬新帳戶

若再比較去年底有962萬個戶口，今年首季已累升48.78萬個上客量，以幅度計，增加5.1%。

展望前景，專家料轉數快的新登記有望於下半年再闖新高，畢竟財政司司長陳茂波剛公布，本周四（4月7日）起再向620多萬名市民，派總值1萬元電子消費券，其中首階段先付5000元。市場憧憬電子支付商會提供連串優惠着數，吸引更多中小商戶參加，紛利用轉數快等遙距支付工具作收款，冀搶攻總額涉資逾664億元的零售肥缺。再者，特首林鄭月娥多次明言，未放棄全民強檢，港人遲早或再擔憂小禁足，遂料又再爭相網購，帶旺以無現金支付的宅經濟。

金管局自2018年9月推出轉數快，不足4年已破千萬大關，尤其是去年FPS登記帳戶及用量俱急升。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪