英皇娛樂酒店擬6月 結束澳門博彩業務

英皇娛樂酒店(00296)宣布，有關向澳博控股(00880)旗下澳娛綜合度假於英皇娛樂酒店提供管理及推廣服務的協議，將於6月26日屆滿，已決議不與澳娛續簽該等服務協議，並於屆滿日終止該集團的博彩業務營運，同時會保留於英皇娛樂酒店的酒店業務。英皇娛樂酒店全日收報0.69元無起跌，澳博全日收報3.9元上升0.8%。

【俄烏局勢】傳中石油中石化高折扣價 向俄國採購液化天然氣 詳情請看【下一頁】

集團指出，於英皇娛樂酒店的賭場是以澳娛持有的博彩批給經營。由於過去兩年新冠病毒疫情導致2021年度和截至去年9月止的6個月期間均錄得分類虧損，並考慮到高端博彩市場的黯淡前景而決定不續約。

【第2季部署】晨星指中資股調整已反映風險 推薦15隻股份 詳情請看【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

英皇娛樂酒店又表示，除了博彩業務營運，公司目前亦從事酒店業務，將尋找合適機會以擴大酒店業務。基於香港和澳門在大灣區的策略性地位，對抗疫措施放寬及邊境重新開放後酒店業的長遠前景表示正面。截至去年9月止半年，酒店業務佔集團收入約33%。

同場加映 【青姐話】清明時節雨紛紛 港股幾時可翻身？

【溫股知新】再次審視宏觀因素 優質股同你數一數

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道-- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機