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英皇娛樂酒店擬6月 結束澳門博彩業務

股樓投資 19:31 2022/04/04

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英皇娛樂酒店(00296)宣布，有關向澳博控股(00880)旗下澳娛綜合度假於英皇娛樂酒店提供管理及推廣服務的協議，將於6月26日屆滿，已決議不與澳娛續簽該等服務協議，並於屆滿日終止該集團的博彩業務營運，同時會保留於英皇娛樂酒店的酒店業務。英皇娛樂酒店全日收報0.69元無起跌，澳博全日收報3.9元上升0.8%。

【俄烏局勢】傳中石油中石化高折扣價 向俄國採購液化天然氣   詳情請看【下一頁

集團指出，於英皇娛樂酒店的賭場是以澳娛持有的博彩批給經營。由於過去兩年新冠病毒疫情導致2021年度和截至去年9月止的6個月期間均錄得分類虧損，並考慮到高端博彩市場的黯淡前景而決定不續約。

【第2季部署】晨星指中資股調整已反映風險 推薦15隻股份  詳情請看【下一頁

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英皇娛樂酒店又表示，除了博彩業務營運，公司目前亦從事酒店業務，將尋找合適機會以擴大酒店業務。基於香港和澳門在大灣區的策略性地位，對抗疫措施放寬及邊境重新開放後酒店業的長遠前景表示正面。截至去年9月止半年，酒店業務佔集團收入約33%。

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撰文 : 李尚毅

英皇娛樂酒店（00296） 港股

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