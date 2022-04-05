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【英國王室】威廉凱特擬搬到溫莎 更近英女王望減安德魯影響力

環球社會熱點 08:05 2022/04/05

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英國王室日前舉行已故親王的追思會期間，英女王由近期受性侵醜聞影響的次子安德魯王子攙扶進場，據報王儲查理斯王子等一眾英國王室高級成員對此感到不滿。英國媒體報道，英國威廉王子及太太凱特擬搬家，希望居住地點更近英女王。據報威廉夫婦考慮住宅包括安德魯持有豪宅小屋，但後者無意讓出。

哈里梅根無去菲臘親王追思會 料出席碧咸大仔婚禮 【下一頁】

英國媒體《每日郵報》（Daily Mail）報道，安德魯（Prince Andrew）和英女王母子關係親密，促使威廉（Prince William）和凱特（Kate Middleton）有意帶著3名子女，搬到溫莎郡（Windsor）居住。《太陽報》則指，兩人是因為出於英女王健康狀況考慮，有意在今年夏天時搬至距離英女王更近的地方。

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據報威廉夫婦正考慮一些溫莎郡的王室豪宅，但已排除了住在溫莎城堡（Windsor Castle）及英女王叔叔愛德華八世（King Edward VIII）的Fort Belvedere城堡。據報威廉夫婦考慮選擇包括安德魯持有的王室豪華小屋（Royal Lodge），惟據悉他無意讓出。

安德魯攙扶英女王悼菲臘親王 哈里梅根缺席追思會 【下一頁】

據悉兩人亦曾考慮，哈里王子（Prince Harry）及太太梅根（Meghan Markle）移居美國前居住的浮若閣摩爾宮（Frogmore Cottage）。亦有消息指，夫婦或選擇搬至溫莎城堡附近的Adelaide Cottage，但該物業目前有人居住。

除正物色住所外，據報威廉凱特還在溫莎、白金漢郡（Buckinghamshire）以及薩里（Surrey）物色學校。

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責任編輯：李俊儀

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