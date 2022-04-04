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【消費券2022】金飾珠寶優惠一覽 周生生推三重優惠 英皇珠寶指定款式最多5.5折

理財智慧 14:34 2022/04/04

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新一輪消費券將於本周四（7日）派發第一期的5,000元，金飾珠寶品牌周生生及英皇珠寶宣布推出消費券購物優惠，周生生宣佈將於本周四（7日）起，推出「三重升級時尚優惠推廣」；英皇珠寶宣佈由本周三（6日）起，購買指定貨品正價滿3,800元或以上，即減1,000元。

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周生生推出消費券專屬「三重升級時尚優惠推廣」，當中包括購買指定類型產品滿3,500元即享有500元折扣優惠、消費滿5,000元即可獲取價值5,000元購物現金券，以及優惠價2,000元 購買時尚Charme足金串珠系列手繩組合，讓市民大眾使用消費券自由配搭挑選商品。

【青姐話】清明時節雨紛紛 港股幾時可翻身？

另外，英皇珠寶亦由4月6日起，推出多項優惠。當中包括購買指定18K金（不包含GIA、計價黃金、鉑金貨品及鐘錶產品）、鑲嵌珠寶飾品、定價黃金、定價鉑金貨品，消費滿額零售價即正價3,800元或以上，即減1,000元，而購買指定18K金（不包含GIA、計價黃金、鉑金貨品及鐘錶產品）、鑲嵌珠寶飾品、定價黃金、定價鉑金貨品，消費滿額零售價即正價5,800元或以上，即減2,000元。另外，可以699元優惠價，換購每件原價1,088元的圓願12生肖系列。

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另外，以Alipay、Wechat 或八達通付款，可以999元優惠價，換購圓願生日蛋糕系列，原價每件1,688元，可購買多件，每兩件送一條皮繩，系列內款式數量有限，售完即止：一件999元（5.9折）；兩件1,999元（5.8折）；三件2,899元（5.7折）；四件3,899元（5.6折）；五件4,799元（5.6折）；六件5,699元（5.5折）。

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責任編輯：龍紀瑩

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