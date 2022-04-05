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【Twitter】馬斯克突成單一最大股東、Twitter破紀錄成交升27%　股權曝光後再起「公投」、CEO籲小心投票

Hot Talk 13:09 2022/04/05

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Tesla（特斯拉，美：TSLA）創辦人馬斯克（Elon Musk ）再成美股焦點，周一開市前（4日）突然披露持有Twitter（美：TWTR）9.2%被動股權，一躍成為Twitter單一最大股東。Twitter盤前已升兩成，正股時段更升27%，收報49.93美元，成交破紀錄達132億美元，連同Tesla單日成交306億美元，馬斯克這位美股風雲人物，單日牽動439億（約3439億港元）資金流動。

據監管文件，馬斯克最新持有7348.7萬股Twitter，以上周周五收市價39.31美元計，相關股權價值28.9億美元（約226億港元）。僅一個交易日，馬斯克Twitter 持股價值已增至36.7億美元（288億港元），單日帳面賺逾60億港元。

馬斯克是Twitter活躍用戶，有約8000多萬名跟隨者，帖文多次在平台發帖引起監管關注。

馬斯克曝光為Twitter單一最大股東後發起「公投」，詢問跟隨者是否支持「修訂（Edit）」，發起4小時已有逾160萬人投票，當中74%人支持引入。不過值得注意，馬斯克把「不支持（no）」選項打成「on」。

馬斯克再起公投，Twitter 行政總裁Parag Agrawal轉發馬斯克帖文，並形容投票結果重要，請大家小心投票。

    點擊圖片放大
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    +3

Twitter創辦人Jack Dorsey專注支付商Square業務，交出Twitter 帥印，可見 【下一頁】

曾揚言在「另起爐灶」　馬斯克Twitter公投非戲言？

現年50歲的馬斯克一直是Twitter的活躍用戶，除了熱衷於發帖評論產品、股價以至時政、不明所以的隱喻，也時時發起「公投」，且不時會引發一連串資本動作，而非一般「戲言」。

例如，去年馬斯克減持Tesla 前曾發起公投，要求網民表決是否支持他減持一成持股，表決後不久他即動身減持。雖然他其後承認不論投票結果如何都會按計劃減持，但其帖文也如預告，暗示其後續行動。

除減持公投外，馬斯克上周再次發起公投，問跟隨者Twitter公司是否遵循了言論自由的原則。

在逾70%的人給出了否定的回答後，馬斯克又問他們是否有必要創建一個新平台，並稱他正在認真思考設立自己的平台。然後不足一星期，其Twitter 股權曝光。

相關文章：

【美股焦點】Tesla 創辦人馬斯克稱正認真考慮建立新社交平台　質疑Twitter未遵守言論自由

【煮豆燃豆萁？】馬斯克Twitter發文曹植七步詩　網民︰與狗狗幣、柴犬幣有關？（附短片）

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美股 特斯拉（Tesla，美：TSLA） Twitter（美：TWTR） 馬斯克 Tesla Twitter

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