【Tesla】Twitter破紀錄成交掃高股價近3成　馬斯克持9.2%Twitter被動股權　市場憧憬買起平台改革

Tesla（特斯拉，美：TSLA）創辦人馬斯克（Elon Musk ）再成美股的風雲人物，不僅Tesla成交307億美元，股價勁升60.86美元或5.6%，收報1145.45美元，撲向新高1243.49美元水平，就連Twitter成交亦罕有達132億美元，破上市紀錄，股價急升10.62美元或27%，收報49.93美元。兩股成交共439億美元，相當於3439億港元。

現年50歲的馬斯克馬斯克一直是Twitter的網紅，上月對Twitter上的8,000多萬粉絲發起民調，問他們Twitter公司是否遵循了言論自由的原則。在逾70%的人給出了否定的回答後，馬斯克又問他們是否有必要創建一個新平台，並稱他正在認真思考設立自己的平台。

市場憧憬馬斯克或繼續增持Twitter，革新這個平台，外電引述監管文件，馬斯克持有社交平台Twitter （美：TWTR）9.2%被動股權，成為這個平台最大的股東，Twitter盤前股價已抽升兩成。馬斯克是Twitter活躍用戶，甚至多次在平台發帖引起監管關注。

據監管文件，馬斯克最新持有7348.7萬股Twitter，以上周周五收市價39.31美元計，相關股權價值28.9億美元。

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