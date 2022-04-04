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【有相睇】凱樂苑全屋靚裝　業主其後破產　2018年居屋王首現銀主盤

股樓投資 18:40 2022/04/04

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長沙灣居屋凱樂苑於2018年推出，鄰近大型私樓新盤維港滙，被譽為當年居屋樓王。近期屋苑驚現首個銀主盤，據了解業主因破產而遭銀主收樓。

市場消息指，凱樂苑D座凱旭閣低層05室，實用面積390平方呎，新近淪為銀主盤，日前遭銀主收回，並於未補價市場放售，目前叫價546萬元。從代理提供的相片可見，單位有企理裝修。

    點擊圖片放大
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資料顯示，上址原由兩人聯名持有，於2019年10月以259.5萬元（未補地價）購入，當時向銀行承造近九成按揭，但有人去年被高院頒令破產，單位亦因此淪為銀主盤。

值得留意的是，早前何文田冠德苑亦首現銀主盤。詳見【下一頁

【青姐話】港股表面放鬆 實質殺機重重

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撰文 : 黃卓賢

銀主盤 居屋 凱樂苑

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