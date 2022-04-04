【會計制度】政府計劃10月推行新會計專業規管制度 以加強行政效率及專業質素

財經事務及庫務局局長許正宇今日表示，政府計劃在今年10月1日開始實施新會計專業規管制度，屆時會把主要的會計專業規管職能轉交會計及財務匯報局（會財局）作獨立規管。而香港會計師公會將繼續負責重要的專業職能，包括訂定會計專業準則，以及註冊專業會計師資格等。

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許正宇表示在仔細考慮多位持份者的意見後，政府建議修從三方面訂相關法例，

一. 提升公會理事會當選理事選舉的提名門檻

從現時只須一名會計師提名及一名會計師和議，增至一名會計師提名及九名會計師和議，並須另外獲兩名新會計專業規管制度下的會財局諮詢委員會成員和議，以增加候選人的代表性及專業質素。

二. 統一所有當選理事的選舉周期

從每年一次改選半數即七位理事，修改為每兩年一次改選所有十四位理事，讓理事會在兩年任期內有穩定的班子推行專業工作。

三. 優化公會舉行選舉以及大會的行政程序

將著重加強公會的行政效率及靈活性。

對於發出執業證書、執業單位註冊和相關續期的收費水平，許正宇說，會把費用水平訂為公會現時水平，並在明年10月1日，亦即是新制度實施一年後才開始收取。

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記者：鄭日棱