【汽車價格】俄烏衝突影響　全球汽車面臨價格上漲、產量減少

▲ 全球汽車業面臨新的難題，買家需求高漲、汽車製造材料稀缺，預計明年汽車價格將進一步上漲。（法新社圖片）

在俄烏衝突之下，全球汽車業面臨新的難題，買家需求高漲、汽車製造材料稀缺，預計明年汽車價格將進一步上漲。

【芯片荒】芯片短缺拖累 美國第一季新車銷售年減12％

美聯社報道，自疫情起，全球汽車業一直面對芯片和其他重要零件短缺，導致產量縮減、交貨速度放緩，並引發新車和二手車的價格急升。

另外，俄烏衝突的影響亦不淺。烏克蘭主要供應連接器，俄羅斯則主要出口車用金屬。在俄烏衝突前，研究機構S&P Global Mobility曾預測，今年將產8400萬輛汽車，明年則有9100萬輛汽車，如今改預測今、明兩年產量將不達8200萬、8800萬輛汽車。

根據汽車情報網站Edmunds.com數據，美國新車的平均價格在過去1年中上漲13%，達4.5萬美元（約35.3萬港元），截至2月，二手車價上漲29%至2.9萬美元（約22.7萬港元）。2月新車平均售價年增13％，二手車價漲幅高達29％。

電動汽車電池材料供求緊張

純電動汽車（EV）亦迎來漲價潮，原因是電池材料的供求日趨緊張。美國Tesla（特斯拉）等純電動汽車相繼提價，主要原料之一的鎳漲至上年的2倍多。而非俄羅斯産的資源也持續上漲，價格上漲和供應短缺或將成為純電動汽車普及的絆腳石。

Tesla（特斯拉）行政總裁馬斯克（Elon Musk）近日在其個人社交平台表示：「在原材料和物流方面，都面臨重大的通貨膨脹壓力」。Tesla3月中旬把美國全部車型的銷售價格提高4至10％，在日本等其他主要消費國也上調了價格。

【清明節】疫情萌生代客掃墓服務 最貴超過1000元連「代哭」

【疫市營商】IKEA推NFT？ 贏取可獲實物 滿10個NFT送30張熱狗券

責任編輯：李智美