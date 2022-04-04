【美股焦點】華爾街大好友Tom Lee：美股有9成機會已觸底

華爾街大好友、策略諮詢公司Fundstrat Global Advisors創始人Tom Lee表示，美國股市在2月24日俄羅斯入侵烏克蘭已經觸底的可能性高達90%。

據Tom Lee周五（1日）發表的報告稱，他認為只要美國經濟今年能夠避免陷入衰退，標準普爾500指數可能會在今年年底飆升至5,100點，比當前水平漲13% 。對於在2月24日以4,114點低位買入的投資者來說，更有24%的回報。

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他認為今年股市最低位已出現的可能性大於88%，但預料上半年仍會出現「鋸齒狀」復甦，全面逐險（risk-on）則會在下半年到來，標普500指數可能在年底前突破5,100點。儘管目前美股存有許多不利因素，其中包括通脹上升、供應鏈問題、地緣政治局勢緊張、央行加息和孳息率曲線倒掛等，但他認為具有美國股市韌性，故他看好當地市場。

Tom Lee又稱，雖然面對各種不利因素，但標普500指數年初至今只下跌約5%。標普500指數曾在1月下跌近12%，但近期從低點反彈，突破了200日移動平均線。Tom Lee表示，這對股市來說是一個看漲信號。

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責任編輯：黃苑筠