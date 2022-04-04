▲ 【美股焦點】美企行政總裁人工新高 亞馬遜CEO薪酬為員工中位數6,474倍

美國公司的CEO去年疫情下收入不跌反升，與員工收入差距更愈拉愈闊。據外電報道，美企CEO薪酬今年有望創新高，引述企業受務商ISS 的數據，指280家在今年有報告數據的標普500指數公司中，各CEO 2021年薪酬中位數，躍升1420萬美元，較2020年再多70萬美元。

報道引述另一家追蹤高收入CEO報酬情況的數據公司Equilar指，在今年有報告的196家公司中，中位數已飆升20%，達到1430萬美元，而在2020年曾下降到1200萬美元。

在已公布的最大的高管薪酬方案之中，Discovery行政總裁David Zaslav薪酬達2.47億美元，英特爾（美：INTC）執行長格爾辛格（Pat Gelsinger）薪酬為1.786億美元，亞馬遜（美：AMZN）執行長Andy Jassy薪酬為2.127億美元。

Equilar：首席執行官薪酬比 由前年192倍飆至去年245倍

CEO 薪酬比率，即CEO 總年薪與公司員工的中位數年薪的比率，在美股上漲為老闆帶來遠大於員工的意外收入後，亦有望創下紀錄。

報道引Equilar指出，CEO薪酬比率已從2020年的192倍，飆升至去年的245倍，若此趨勢持續下去，這將是自該比率於2018年「股東會季節」（proxy season）開始成為證券交易委員會要求披露的信息以來，最大的按年增長」。

例如，亞馬遜上周透露，Andy Jassy去年的薪酬，包括10年內的股票歸屬，是公司中位數員工的6474倍。而2020年是亞馬遜創始人Jeff Bezos擔任CEO的最後一整年，Benzos的收入是中位數員工的58倍。

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