  • 20°C
香港時間 : 2022404日 (一) 19:12
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美股焦點】美企行政總裁人工新高　亞馬遜CEO薪酬為員工中位數6,474倍

Hot Talk 17:59 2022/04/04

分享：

【美股焦點】美企行政總裁人工新高　亞馬遜CEO薪酬為員工中位數6,474倍

美國公司的CEO去年疫情下收入不跌反升，與員工收入差距更愈拉愈闊。據外電報道，美企CEO薪酬今年有望創新高，引述企業受務商ISS 的數據，指280家在今年有報告數據的標普500指數公司中，各CEO 2021年薪酬中位數，躍升1420萬美元，較2020年再多70萬美元。

報道引述另一家追蹤高收入CEO報酬情況的數據公司Equilar指，在今年有報告的196家公司中，中位數已飆升20%，達到1430萬美元，而在2020年曾下降到1200萬美元。

在已公布的最大的高管薪酬方案之中，Discovery行政總裁David Zaslav薪酬達2.47億美元，英特爾（美：INTC）執行長格爾辛格（Pat Gelsinger）薪酬為1.786億美元，亞馬遜（美：AMZN）執行長Andy Jassy薪酬為2.127億美元。

Equilar：首席執行官薪酬比　由前年192倍飆至去年245倍

CEO 薪酬比率，即CEO 總年薪與公司員工的中位數年薪的比率，在美股上漲為老闆帶來遠大於員工的意外收入後，亦有望創下紀錄。

報道引Equilar指出，CEO薪酬比率已從2020年的192倍，飆升至去年的245倍，若此趨勢持續下去，這將是自該比率於2018年「股東會季節」（proxy season）開始成為證券交易委員會要求披露的信息以來，最大的按年增長」。

例如，亞馬遜上周透露，Andy Jassy去年的薪酬，包括10年內的股票歸屬，是公司中位數員工的6474倍。而2020年是亞馬遜創始人Jeff Bezos擔任CEO的最後一整年，Benzos的收入是中位數員工的58倍。

【石Sir一周前瞻及異動股】第一拖拉機、首鋼資源、深圳國際、江蘇寧滬高速、深圳高速及安徽皖通

相關文章：

【薪酬開支】華爾街五大投行去年薪酬開支突破1萬億元　據報高盛投資銀行家獎金增加50%

開啟hket App，閱讀全文
美股 新冠肺炎疫情 英特爾（Intel，美：INTC） 亞馬遜（Amazon，美：AMZN）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【阿里巴巴9988】蔣凡據報卸任淘寶法定代表人及董事長
【阿里巴巴9988】蔣凡據報卸任淘寶法定代表人及董事長
【電子消費券2022】首批5000元消費券4月7日「落袋」、使用期至10月底　八達通先獲4000元
【電子消費券2022】首批5000元消費券4月7日「落袋」、使用期至10月底　八達通先獲4000元
【港股夜期】恒指收企22500關　夜期續向上（不斷更新）
【港股夜期】恒指收企22500關　夜期續向上（不斷更新）
【美元霸權】高盛警告：美元全球貨幣主導地位或遭撼動　憂慮重蹈英鎊上世紀覆轍
【美元霸權】高盛警告：美元全球貨幣主導地位或遭撼動　憂慮重蹈英鎊上世紀覆轍
【中美金融戰】中國據報允美國檢視大部分中概股所有審計底稿　嗶哩嗶哩午後升一成、京東百度升8%
【中美金融戰】中國據報允美國檢視大部分中概股所有審計底稿　嗶哩嗶哩午後升一成、京東百度升8%
【科技股女股神】Cathie Wood：債息倒掛下　聯儲局加息將是錯誤
【科技股女股神】Cathie Wood：債息倒掛下　聯儲局加息將是錯誤
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款