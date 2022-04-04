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【大行點睇】政策放寬 樓價企穩 一文看清券商對內房股目標價 哪一隻是首選股？

股樓投資 19:17 2022/04/04

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內地多個城市開始放寬樓市措施，最新消息是浙江衢州市更成為首個取消限購及限售之城市，野村報告認為，在多個城市均推出寬鬆措施下，有利樓市投資氣氛；而富瑞認為，看到內地樓價有企穩跡象，看到龍頭內房股，而華潤置地（01109）同時成為兩家券商的首選股。

野村指出，內地多個省市相繼放寬樓市措施，包括二綫發達城市的福建福州，或是低綫城市的浙江衢州、河北秦皇島等，反映內地政府正積極應對積弱的內房市場。在新冠疫情影響下，內地部份城市採取嚴格的隔離措施，但相信市場情緒仍可逐步恢復，因大眾對政府進一步放寛措施的預期日益增強，而內房股股價已反映不少負面因素包括去年業績倒退。

野村及富瑞對內房股評級及目標價

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同場加映：【青姐話】港股表面放鬆 實質殺機重重

該行指內房首選股是華潤置地（01109），評級「買入」，目標價為53.4元，另龍湖集團（00960）、萬科（02202）評級同樣為「買入」；至於中海外（00688）則為中性。

此外，富瑞報告指，引述房地產行業數據商CRIC數據，顯示內地主要發展商的銷售額在3月平均下跌58%，較今年首2個月惡化，主要由於疫情復甦導致一些地區部分封鎖。不過，該行看到樓價有企租跡象，包括寬鬆措施有機會上移至一綫城市，如近日傳出深圳上調二手房參考價，有利發展商售樓收入增加。

富瑞預期，內房銷售數據在未來數個月會逐步復甦，看好3隻龍頭內房股：華潤置地、中海外及龍湖集團作為長綫投資目標。

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記者：李兆明

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目標價 港股 萬科 龍湖集團（00960） 華潤置地（01109） 發展商

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