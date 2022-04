斯洛伐克或用盧布買俄天然氣 俄料擴盧布支付範圍

俄羅斯早前要求西方國家使用盧布購買俄羅斯天然氣,克里姆林宮表明會擴大要求支付盧布購買的商品範圍。斯洛伐克85%的天然氣依賴俄羅斯供應,表明會考慮以盧布支付天然氣費用。

俄羅斯總統普京(Vladimir Putin)上周簽署法令,要求非友好國家上周五(1日)起在俄羅斯的銀行開設盧布戶口,以盧布結算天然氣交易。

俄方強調如各國未有及時支付將視作買家錯誤,表示俄羅斯不會免費提供能源,警告屆時將停止供應天然氣。

克里姆林宮發言人佩斯科夫(Dmitry Peskov)周日(3日)接受俄羅斯國營電視台訪問,表示以盧布結算天然氣交易僅為盧布支付系統的雛形(prototype),他毫不懷疑會擴展至其他商品範圍。

佩斯科夫表示,西方凍結俄羅斯央行3,000億美元儲備的決定有如搶劫,西方制裁侵蝕了人們對美元及歐元的信心,加速外界擺脫對美元及歐元作為全球儲備貨幣的依賴。

他表示雖然俄羅斯暫時只有遙遠的願景,但俄羅仍希望建立一個不同於布雷頓森林體系(Bretton Woods system)的新體系。

另外,斯洛伐克經濟部長Richard Sulik周日表示,該國約85%的天然氣需求依賴俄羅斯供應,表明斯洛伐克不能切斷俄羅斯天然氣供應。

Richard Sulik更表示考慮按俄要求使用盧布支付天然氣費用:

如果有條件的話,我們將會使用盧布付款。

(If there is a condition to pay in roubles, then we pay in roubles.)