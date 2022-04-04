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斯洛伐克或用盧布買俄天然氣 俄料擴盧布支付範圍

環球政治 17:46 2022/04/04

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俄羅斯早前要求西方國家使用盧布購買俄羅斯天然氣，克里姆林宮表明會擴大要求支付盧布購買的商品範圍。斯洛伐克85%的天然氣依賴俄羅斯供應，表明會考慮以盧布支付天然氣費用。

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俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）上周簽署法令，要求非友好國家上周五（1日）起在俄羅斯的銀行開設盧布戶口，以盧布結算天然氣交易。

俄方強調如各國未有及時支付將視作買家錯誤，表示俄羅斯不會免費提供能源，警告屆時將停止供應天然氣。

克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）周日（3日）接受俄羅斯國營電視台訪問，表示以盧布結算天然氣交易僅為盧布支付系統的雛形（prototype），他毫不懷疑會擴展至其他商品範圍。

佩斯科夫表示，西方凍結俄羅斯央行3,000億美元儲備的決定有如搶劫，西方制裁侵蝕了人們對美元及歐元的信心，加速外界擺脫對美元及歐元作為全球儲備貨幣的依賴。

他表示雖然俄羅斯暫時只有遙遠的願景，但俄羅仍希望建立一個不同於布雷頓森林體系（Bretton Woods system）的新體系。

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另外，斯洛伐克經濟部長Richard Sulik周日表示，該國約85%的天然氣需求依賴俄羅斯供應，表明斯洛伐克不能切斷俄羅斯天然氣供應。

Richard Sulik更表示考慮按俄要求使用盧布支付天然氣費用：

如果有條件的話，我們將會使用盧布付款。

（If there is a condition to pay in roubles, then we pay in roubles.）

斯洛伐克指國營天然氣公司SPP已按照合約規定，以歐元支付3月的天然氣費用。Richard Sulik指距離下一次繳費期限5月20日，尚有6周時間可尋找解決方案，但斯洛伐克不能沒有天然氣供應。

他又表示，斯洛伐克將繼續與歐盟採取共同取態。

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責任編輯：鄭錦玲

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