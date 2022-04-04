【手機安全】新型惡意間諜程式 偷聽Android用戶手機兼盜取個人資料

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▲ 網絡安全研究機構Lab52近日發現一款，針對Android裝置的間諜程式。用戶一旦安裝程式後，黑客就可監聽、追蹤用戶位置，還會在用戶不知情的情況下，擅自安裝一款聲稱可賺取現金獎勵的第三方應用程式，並從中獲利。