【手機安全】新型惡意間諜程式　偷聽Android用戶手機兼盜取個人資料

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【網絡安全】黑客假冒香港警察網站作釣魚攻擊 HKCERT籲小心辨別
再有針對Android裝置的惡意間諜程式出現！有網絡安全研究機構發現，惡意間諜程式Process Manager被發現以偽裝成正版APK檔案的形式，於網上散播。當用戶在不知情的情況下安裝檔案後，黑客便可入侵手機裝置，並於背景後台進行非法監聽、盜取個人資料等惡意行為。
【網絡安全】黑客假冒香港警察網站作釣魚攻擊 HKCERT籲小心辨別
據外媒《Bleepingcomputer》報道，網絡安全研究機構Lab52近日發現一款，針對Android裝置的間諜程式。用戶一旦安裝程式後，黑客就可監聽、追蹤用戶位置，還會在用戶不知情的情況下，擅自安裝一款聲稱可賺取現金獎勵的第三方應用程式，並從中獲利。
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當用戶開啟程式後，會顯示需取得批准授權的相關資訊，項目多達18種，包括位置、相機、錄音、喇叭、WiFi、通訊錄等。若用戶同意批准權限，該應用程式就會自動在背景後台運行。黑客會將收集得來的數據，以JSON資料格式傳送到位於俄羅斯的伺服器上。從伺服器位址看來，不排除是跟俄羅斯政府支持的黑客組織Turla有關。
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責任編輯：廖淑瑩