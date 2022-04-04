▲ 【電子消費券2022】新地多個商場推消費券推廣 合計逾2000萬元禮券禮品（附商場優惠圖解）

電子消費券2022首批5000元周四（4月7日）發放，新鴻基地產 （00016） 旗下多個商場公布消費券推廣優惠，涉及禮品禮券總額合計已逾2000萬元。以商場為單位，新城市廣場禮品禮券總額暫為眾新地旗下商場最多，提供約1000萬元獎賞。

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V city、V Walk推消費2000元送3000禮券 最多消費送iPhone 13 Pro

新地指出，於4月7日及指定日子，The Point會員以電子消費券在屯門V city及西九V Walk即日消費滿2,000港元，即可換領總值3,000港元的指定商場及商戶贈券/禮券。

不過，兩商場都設有每日換領限額，而非指定日子消費3,000港元，只可換2,000港元禮券。

另外，推廣期內累積消費最高人士，可獲得最新iPhone 13 Pro （松嶺綠色） 一部，也有早鳥登記50元消費券、泊車優惠。新地指，兩個商場合送逾680萬元。

荃灣廣場消費回贈最多10% 新達廣場派1100元優惠券

另外，新地在荃灣廣場、新達廣場也有消費回贈安排，回贈比率最多約10%，新地指，消費者在荃灣廣場單日可獲回贈2,400港元，而在新達廣場也可獲逾1,100港元優惠券。

在HomeSquare方面，新地也推出回贈優惠，消費5000元可獲350元禮券組合，消費1.8萬元最多可獲1400元禮券。

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