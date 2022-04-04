【2022消費券】又一城「Fascinating e-Reward$」獎賞 消費滿指定金額送電子優惠券

新一輪消費券推行在即，又一城亦宣布由本月13日起，推出「My FESTIVAL‧Fascinating e-Reward$」獎賞，My FESTIVAL會員消費滿指定金額，即可獲贈電子購物禮券。。

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根據「My FESTIVAL‧Fascinating e-Reward$」的活動條款，顧客於本月13日至5月9日期間， My FESTIVAL會員於又一城以信用卡、扣賬卡、易辦事、八達通卡或銀聯卡，於最少2間不同商戶。即日消費滿1,500元或以上，並出示有效My FESTIVAL電子會員號碼，即可獲得My FESTIVAL 100元電子購物禮券1張；消費滿4,000元或以上更可獲得My FESTIVAL港幣300元電子購物禮券1張。

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電子購物禮券的數量有限，換完即止。電子購物禮券於成功進行換領後，會直接存入會員賬戶內。每位My FESTIVAL會員於整個推廣期內，每日最多只可換領100元或港幣300元電子購物禮券1張，每張電子購物禮券到期日為今年6月30日。

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責任編輯：嚴浩文

