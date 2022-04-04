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【有相睇】荃灣中心新裝兩房戶　開價不到500萬　上車客再花2小時鋤價至478萬成交

股樓投資 17:42 2022/04/04

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疫情持續緩和，購買力湧現。中原地產謝秋儀表示，踏入4月，荃灣區二手交投進一步升溫，首3天連錄約11宗成交，低水上車屋苑交投尤其活躍，當中荃灣中心已錄得2宗成交。

謝秋儀表示，荃灣中心14座（成都樓）極高層F室，實用面積377平方呎，兩房間隔，單位去年底放盤價為568萬元，近日降價至488萬元，屬近期市場價，成功吸引買家睇樓後隨即洽購，經過兩小時議價，減價10萬元，極速以478萬元成交，實用呎價12,679元。

單位圖片（由代理提供）

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她續指，買家為同區上車客，早前疫情嚴峻時，透過VR網上搵盤，鎖定目標後，最近趁疫情回落，便積極睇樓。日前參觀上址，屬意單位屬極高層，且上一手業主於2015年買入後花近30萬元全屋大裝修，包括換掉水喉電線，現時保養依然新淨，一睇即中，隨即還價入市。

據了解，原業主於2015年11月以376萬元買入單位，持貨6年半轉售，帳面獲利102萬元，單位升值27%。

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撰文 : 謝昕蕎

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