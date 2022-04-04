【二手樓價】業主睇淡後市沽貨　瓊山苑三房單位530萬沽　同類單位相隔一個月平4.7%

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【會計制度】政府計劃10月推行新會計專業規管制度 以加強行政效率及專業質素
疫情逐步回穩，但樓市尚處於調整期，買家伺機出動同時，也有業主看淡後市沽貨離場。富誠地產李志浩表示，牛池灣居屋瓊山苑有三房單位於自由市場成交，呎價不到1萬元水平。
成交單位為瓊山苑F座低層5室，實用面積548平方呎，屬三房間隔，座向東南望園景。單位日前以530萬元於自由市場成交，折合實用呎價9,671元。代理指，業主睇淡後市，故選擇沽貨離場，是次成交較3月初同類型單位造價下跌約4.7%。
資料顯示，原業主於1983年5月以22萬元購入，持有單位39年，是次轉手賬面獲利約508萬元，期間升值約23倍。
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撰文 : 謝昕蕎