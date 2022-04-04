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【烏克蘭戰爭】俄設舉報熱線 發布反戰訊息或被檢舉

環球社會熱點 18:16 2022/04/04

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俄羅斯有不少民眾反對政府入侵烏克蘭，多人亦因此被捕。克里姆林宮據報已設立舉報熱線，鼓勵民眾檢舉身邊反對向烏軍事行動的人士，在通訊軟件Telegram開設頻道，讓民眾隨時檢舉。

衛星照揭基輔疑似亂葬崗 長近14米壕溝 【下一頁】

英媒《每日郵報》報導指，普京（Vladimir Putin）政府已向民眾發送信息，指導及鼓勵他們舉報身邊批評普京、反對在烏克蘭採取軍事行動的朋友或家庭成員，政府已設立舉報熱線，並在Telegram設立檢舉頻道。

一名22歲女子向《星期日電訊報》（Sunday Telegraph）表示，她在酒吧與陌生人在聊天時談及俄烏戰爭，對方支持普京軍事行動，二人發生爭吵。男子離開酒吧後，警方到來拘捕該名女子，指控她「抹黑俄羅斯軍隊」，被罰入獄一日及罰款。

基輔外圍發現逾400平民屍體 俄否認犯戰爭罪（第二版）【下一頁】

當地獨立人權組織Ovd-Info亦錄得多項舉報，包括中部城市有老師在堂上發表反戰言論，被學生偷偷錄下及舉報、有人舉報鄰居以烏克蘭國旗的顏色裝飾樹木、莫斯科有男子被指在窗戶掛上烏克蘭國旗，亦有警察偷聽附近陌生人批評俄入侵行動，致電熱線舉報。

Ovd-Info表示，現時的俄羅斯已倒退至1937年的已故蘇聯領袖史太林（Joseph Stalin）時代。

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責任編輯：郭麗明

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