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【債券投資】財庫局：並非輕率將發債實體加入MPF豁免投資名單　零售綠債會適時重啟

Hot Talk 17:30 2022/04/04

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財經事務及庫務局常任秘書長（財經事務）甄美薇表示，並非輕率將發債實體加入MPF投資豁免名單，又指零售綠債會適時重啟。

政府早前提出修例擴大豁免名單，以便利強積金投資於中央人民政府、人行和3家內地政策性銀行（即中國農業發展銀行、國家開發銀行和中國進出口銀行）所發行或擔保的債券。立法會財經事務委員會今日以視像會議形式舉行的會議，財經事務及庫務局常任秘書長（財經事務）甄美薇會上強調，並非輕率將發債實體加入豁免名單。

目前在法例規定下，強積金投資上述類別債券的金額，不得超過成份基金總資產一成上限。修例後強積金成份基金可最多將三成資金，投資在上述機構同一次發行或擔保的債券，亦可選擇將所有資金投資在由上述同一實體發行或擔保、而最少6次不同發行的債券。財經事務及庫務局計劃6月向立法會提出修例，倘獲通過最快6月中刊憲生效。

日後或修例納入內地省政府發債至豁免範圍

根據財經事務及庫務局提供的資料，截至去年底止強積金投資於內地發行人所發行而符合相關信貸評級要求（BBB-或以上）或在核准證券交易所上市的債券涉及的金額，只佔強積金總資產約2.52%。當中，強積金投資於中央人民政府和其3家政策性銀行所發行的債券，所涉及的金額只佔強積金總資產約0.28%。為配合內地債市發展及視乎市場對措施的反饋，政府日後或再修例，把內地其他政府機構如省政府納入獲豁免當局的範圍。

立法會財經事務委員會今日以視像會議形式舉行的會議，討論強積金投資於國債的事宜。財經事務及庫務局常任秘書長（財經事務）甄美薇會上強調，考慮加入豁免名單的都是高質素的穩健發行體，又稱歡迎內地發債體來港發債。她又表示，本港零售綠債推出因疫情關係稍為延遲，適當時候將會重啟。

政府仍未公佈綠色零售債券最新銷售日期

政府因應2019冠狀病毒病疫情的最新發展，早前決定延期發行原定於3月1日至11日接受認購申請的首批綠色零售債券，但至今未有公佈最新銷售日期。
 

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