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【芯片荒】芯片短缺拖累　美國第一季新車銷售年減12％

商業 18:32 2022/04/04

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根據汽車情報網站Edmunds.com數據，美國第一季新車銷售年減12％。（法新社圖片）

全球芯片荒持續影響汽車生產，進而打擊汽車銷售，根據汽車情報網站Edmunds.com數據，美國第一季新車銷售年減12％。

【清明節】疫情萌生代客掃墓服務　最貴超過1000元連「代哭」

第一季通用汽車（GM）在美國的汽車銷售年減20％，豐田（Toyota）減15％，Stellantis下滑14％，而日產（Nissan）更大減將近30％；本田（Honda）下降23％；現代（Hyundai）僅減少4％；福特（Ford）與Tesla（特斯拉）則尚未公布第一季銷售數據。

多間汽車業者將首季汽車銷售萎縮歸咎於芯片短缺，汽車廠難以加速生產，滿足市場強勁的需求。2021年全球陷入芯片荒，車用芯片供不應求持續打擊汽車產業，不過許多專家預期，半導體短缺有望在今年下半年緩和。

3月為汽車銷售旺季

研究機構J.D. Power數據分析部門總裁Thomas King表示，3月向來是汽車銷售旺季，但全部汽車廠在美國的庫存量只有90萬輛，打擊3月銷售據成績。

Edmunds.com分析師Jessica Caldwell表示，除了芯片不足之外，俄烏戰爭可能讓汽車廠面臨新的零件短缺挑戰。芯片與零件缺貨意味著，年底前汽車庫存可能仍會維持在低位數。

【疫市營商】IKEA推NFT？　贏取10個NFT送30張熱狗券

【酒吧業寒冬】業界批評消費券政策不公　大量酒吧為生存改申請餐廳牌照

責任編輯：李智美

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