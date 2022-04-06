東莞農商銀行：服務實體成績顯著 資產規模近人民幣6000億

東莞農商銀行（09889），東莞市首家上市的地方法人金融機構，發佈其上市後的首份年度「成績單」，整體成績亮眼。

集團資產接近六千億元 效益質量規模協調發展

資料顯示，截至2021年末，東莞農商銀行集團資產總額達人民幣5933.61億元，各項存款餘額達人民幣4139.61億元，各項貸款餘額達人民幣2981.15億元，經營指標持續創出歷史新高；2021年營業收入為人民幣129.96億元，同比增長7.88%。

效益方面，集團淨利潤為人民幣57.03億元，歸屬於該行股東的淨利潤為人民幣55.90億元，分別同比增長12.81%和15.09%；資產利潤率為1.00%，資本利潤率為12.87%，盈利能力顯著，運營效率持續提升。

質量方面，該集團2021年末不良貸款率為0.84%，資本充足率為16.29%，撥備覆蓋率375.34%，資產質量保持在優良水準。

業務品牌特色突出 服務實體顯著提升

作為「三農」金融主力軍和地方金融主力軍，東莞農商銀行始終堅守支農支小支實的市場定位。根據披露顯示，東莞農商銀行在東莞銀行業率先成立鄉村振興金融服務中心，圍繞「產業興村、美麗鄉村、普惠村民」三大工作主線，全力推進鄉村振興金融服務工作。該行創新推出鄉村振興金融服務「133」工程，推行「三大人員」派駐制度，並結合當地民俗特色，創新推出了以「一村一卡」為特色的系列「鄉村振興信用卡」，配合「整村授信」活動，實現讓創新的產品和服務直達村企村民，成為了2021年東莞銀行業服務鄉村振興的一道亮麗風景線。

在踐行普惠金融方面，該行圍繞「現代三農」客群、先進製造業「三鏈」客群和中小微企業「三創」客群等「三個三」客群，推出定制化服務。截至2021年末，該行「現代三農」客戶貸款餘額達人民幣563.12億元，支持製造業及相關產業的貸款餘額達人民幣393.79億元，支持中小微企業「三創」貸款餘額達人民幣24.98億元。同時，東莞農商銀行持續提升對小微企業信貸支持力度。截至2021年末，集團小微企業貸款餘額（銀保監會全口徑）達人民幣1,320.33億元。

在圍繞便民利民方面，東莞農商銀行大力深化零售服務轉型。2021年，該行零售客群資產管理規模（AUM）達人民幣2429.93億元，以科技賦能推動零售業務和財富業務創新發展。

數字化轉型多點推進 科技賦能亮點紛呈

東莞農商銀行積極順應數字經濟發展浪潮，全力推進數字化轉型，將數字化嵌入到客戶服務的全生命週期之中，為客戶創造更大的價值。2021年，東莞農商銀行專門設立數字化轉型辦公室，不斷深化金融科技人才隊伍建設，並持續加大金融科技資源投入，年內集團科技投入共約人民幣5.14億元，賦能業務創新發展。

東莞農商銀行還持續構建開放性業務生態，通過縱深推進場景化建設，努力打造完備的線上金融服務生態圈，多維度滿足核心客戶「金融+非金融」服務需求。截至2021年末，該行個人手機銀行累計用戶數超336萬戶，平均月度活躍用戶(MAU)達70萬戶。同時，為推進網點智能化轉型和運營模式升級，進一步優化客戶體驗，東莞農商銀行創新推出「雲銀行」，在200餘個營業機構投放近320台智能設備，助推銀行網點向場景化、數字化轉變，切實提升客戶獲得服務的便捷性。

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